侯承諾當選國民黨產歸零　明確反對廢死刑

國民黨2024大選候選人侯友宜。（截自公視轉播畫面） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）2024大選辯論會30日下午在台北市內湖區公共電視台登場，中國國民黨侯友宜表示，他若當選2024，主張國民黨產歸零，但民進黨卻將“促轉會”變成東廠。另外，侯也主張反對廢除死刑，批賴、柯態度卻模稜兩可。



侯友宜說，民進黨妨害學術自由，卡前台大校長管中閔人事案，還成立“促轉會”，變成東廠搞抹黑。通訊傳播委員會（NCC）都聽民進黨的，聽話就上台、不聽話就下台，完全掌控新聞自由。“促轉會”把國民黨產都用轉型正義把它砍下去，他不反對，該如何就如何。他承諾，未來他當選，黨產歸零，徹底解決黨產的問題，該面對就面對。賴清德要說清卡管案，說清高端疫苗採買資料為何封存30年，這案子辦完了嗎？解密啊，賴不處理、他來處理。



侯友宜還說，台灣有8成民意支持反對廢死，他是唯一表達明確態度，就是反對廢死，堅持司法正義，保護受害者。民進黨沒執行死刑，死刑犯38個，只執行2個，實質上已廢死，對受害者怎交代？殺警察怎交代？他講了老半天，賴、柯回答都模稜兩可，當台灣領導人要清楚，別有模糊空間。



賴清德說，台灣現在沒廢死，這議題在國際上談很久，任何地方都要有高度共識。他理解大家心中不安，“中央”、地方共同合作，社會參與討論。柯文哲說，死刑這議題在台灣社會爭議大，台灣人民8成以上反對廢死，從漢高祖進入關中和百姓約法三章，殺人者處死刑，死刑是有政治文化基礎，華人文化圈的一致性高。



賴清德再強調，自己沒炒地皮、炒房，反而侯友宜神通廣大，一間房子申請99個門牌號碼。



侯友宜反擊，選舉選到歪理變成合理。他在新莊的土地是因為前後兩塊地連一起，房屋蓋在上面，將近60年老屋，請賴清德別抹黑造謠，騙人說大謊。他2個地號都不符合賴清德所指控的炒地皮。這也不是他的財產，是他岳家給他女兒們的依靠，是合法有繳稅，大家可查。