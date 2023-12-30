柯文哲結辯全文：投給我們相信的公平正義

2024大選民眾黨候選人柯文哲。(照:台北市攝影記者聯誼會提供) 中評社台北12月30日電(記者 鄭羿菲)2024“總統”選舉電視辯論會今天下午登場，民眾黨候選人柯文哲在最後階段結論中提到，這不只是一場“總統”大選前的辯論，更是一場攸關台灣前途的關鍵辯論。我身為“總統”候選人站在這裡，正是台灣人民渴望改變，期待政治清明，希望社會公平與正義的證明。



柯文哲結辯全文:



今天，對我個人來說，意義重大。這不只是一場“總統”大選前的辯論，更是一場攸關台灣前途的關鍵辯論。我身為“總統”候選人站在這裡，正是台灣人民渴望改變，期待政治清明，希望社會公平與正義的證明。



我在台大醫院當了30年醫師，這30年間，雖然沒有參與政治，但我一直都非常關心台灣的公共事務，因為我的出身背景，所以和民進黨也比較友善。



當年的他們是政壇上進步價值的代表。



十年過去。很多人都說，柯文哲變了。其實，我一直沒有變。



十年來，我體會到，從我從政的第一天開始，陪伴在我身邊的是台灣人民，不是任何政黨。



是你們對民主的信念，與對進步價值的期待，讓我在十年之中，一直堅持“清廉、勤政、愛鄉土”。



十年來，柯文哲代表的，是渴望改變的聲音，是堅信台灣可以前進世界的信念。



這幾年，各種對我個人的政治攻擊，只是一再證明，民進黨政府已經距離自己原本的信念越來越遠。



在台北市服務八年，我不會說我是最優秀的政治人物，但我最認真、最踏實地面對困難、解決問題。



我帶領跨黨派團隊，還債570億。這件事重要的地方不是還錢，而是永續台灣的精神。



政治應該落實在人民生活的每一天。我在台北市政府服務的8年，與我在台大醫院的日子一樣，面對眼前的問題，直視它、處理它，然後打起精神，再次迎接明天。



柯文哲在台灣政壇所代表的，就是理性、務實、科學，將我們相信的價值與理念，透過每一天的實踐，落實在人民每一天的生活之中。



因此，選擇柯文哲，不是選擇一個候選人，而是選擇過去這十年來，台灣社會所渴望的進步與公義。

