侯友宜提問過往做功德發言　賴清德否認

民進黨2024候選人賴清德。（照片：公視YouTube） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選候選人侯友宜在交互詰問階段質疑賴清德對於照服員、年輕人、房價等議題的態度和政策。賴清德並沒有直接回應侯友宜的問題，他幾乎都在回應稍早民眾黨2024大選候選人柯文哲對他的批評，只在最後回答否認了做功德說的事件。



侯友宜指出，賴清德曾經說過照服員月薪三萬元(新台幣)可以當成做功德，也說過多數民眾的薪水有調升，但事實上，台灣的年輕人二十五歲以下有一半的月薪沒有超過三萬元。他還說，賴清德說疫情期間台灣經濟成長了一點，房價正在降，但實際上，民進黨執政八年，新建案推出的房價成長了89%，遠高於陳水扁和馬英九的時期。他還提到，有學生跟賴清德反映房租太貴，賴清德卻叫他們去跟房東談，這是沒有同理心的表現。



賴清德首先針對上輪回答時談到父母激動到流淚的民眾黨2024大選候選人柯文哲表達他的看法。他表示，他不認為柯文哲剛剛流淚是因為他們家的土地問題，而是因為父母親的關心和照顧，所以他希望柯文哲不要再說他流淚是為了他們家的房子。



接著，他又針對柯文哲先前酸他該談未來“國家政策”但卻都在談房地產，他反駁說，這場辯論會裡面最先談房子和土地的是侯友宜，第二個是柯文哲，他是第三個才回應。他還說，他在申論中已經清楚說明了他的“國政”藍圖和未來的“國家”方向。



最後，他批評柯文哲對新潮流的態度，說他是個利用完新潮流，用完就丟，還不斷地抹黑造謠。他還說，柯文哲為了要凸顯自己的財政紀律，用錯誤的訊息攻擊前高雄市陳菊，儘管陳菊已經澄清過多次，但柯文哲依然不信。他接著趁最後幾秒強調，他當時的功德說，並不是侯友宜剛剛所指稱的樣子。