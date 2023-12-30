侯友宜辯論總結招手柯　邀請扮演重要角色

國民黨2024大選候選人侯友宜發言。（截自公視轉播畫面） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）2024大選唯一一場“總統”候選人辯論會30日下午2點登場，中國國民黨侯友宜在最後結論時，感性向柯文哲招手、遞橄欖枝。侯除提及1927年的台灣民眾黨蔣渭水外，也邀請所有有志之士一起推動“新台灣政治改革運動”，他相信柯文哲也會扮演之中重要的角色。



柯文哲今天在談到父親新竹買農地，最希望他擔任“新竹醫院”院長，返鄉行醫時哽咽了。侯友宜在總結說，柯文哲有淚，是因民進黨詐騙、貪污，他們要勇敢向前行，別流淚。民進黨讓民主倒退，“中華民國”已成立113年，這次有機會用選票改變一切，他會用堅定步伐向前走，因人民值得更好的未來，他也知道下一代希望他們做更好、會更幸福，但民進黨卻貪污腐敗。



侯友宜說，柯文哲說的話，他很有感觸，柯說新潮流在吃台灣，賴清德就是共犯結構、既得利益者，弊案叢生，沒救，無法贏得人民信任。而他也非常尊敬蔣渭水，蔣渭水曾說“同胞須團結，團結真有力”，這也是他的選舉目標，台灣不需要分化族群、黨派，一起往前行。他有能力、魄力、清廉、操守帶大家往前走。



不過，侯友宜表示，柯是一個人超過整個政黨，而賴清德是腐敗的新潮流，侯友宜則一定建構清廉團隊，不像民進黨獨裁專制。他要向全台人民宣示，他號召一場“新台灣政治改革運動”，他的核心價值是和平、尊嚴、公平、正義、清廉勤政，這不是一人一黨，是需要所有有志之士一起，他相信柯也會扮演重要角色。



侯友宜說，明年1月13日投票日，也是蔣經國先生逝世紀念日，蔣經國說過今天不做、明天後悔。親愛的台灣同胞，他從基層到這舞台拚“總統”，要感謝人民給他機會。他為了“中華民國”的青天白日、台灣的民主，侯友宜一定做到。



結束後，賴清德主動上前先與侯、再與柯握手，隨後侯將接受媒體聯訪。