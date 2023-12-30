柯文哲痛批賴清德　假“台獨”、真騙票

2024大選民眾黨候選人柯文哲，在第三階段中痛批賴清德假台獨、真騙票。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）2024大選唯一一場“總統”候選人電視辯論30日下午登場，藍綠白花非常多的時間聚焦兩岸相關議題。台灣民眾黨2024候選人柯文哲也痛批民進黨賴清德，衹有在選舉才不敢講“台獨”，賴是假“台獨”、真騙票。賴甚至在政見會上說“ECFA不是台灣應該要走的路”，你現在是“副總統”，要不要有氣魄一點，直接在這裡說台灣要中止ECFA？



備受各界矚目的“總統”候選人辯論會被安排在元旦連假的首日、30日下午2點於台北內湖公視舉行，中國國民黨侯友宜、民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲進行辯論攻防戰。



柯文哲在電視辯論會候選人交互詰問環節中，柯向賴清德提問，有一個題目他問了2個月，賴就是都不回答，賴說自己是務實的“台獨”工作者，在美國政府不支持“台獨”下，如何務實推動“台獨”？美國重量級學者也建議民進黨取消“台獨黨綱”？賴作為民進黨主席，如何處理？



柯文哲語氣加重逼問，前天政見發表會賴清德說“ECFA不是台灣應該要走的路”，那你當“行政院長”為何不取消？你現在還是現任“副總統”，你要不要有氣魄一點，在這裡馬上說台灣中止ECFA，有氣魄一點！他猛批，賴清德衹有在選舉才不敢講“台獨”，那些一生倡議“台獨”的人，他還敬佩是條漢子，而賴清德是假“台獨”、真騙票。



賴清德在詰問環節也問及，服貿被太陽花擋掉，重啟服貿的目的何在？難道要把台灣再度鎖進一個中國市場？對台灣不會造成衝擊？



柯文哲再次表達，剛才賴清德又再度示範什麼叫詐騙，太陽花學運是反黑箱，而不是反服貿，當時太陽花學運民進黨答應學生什麼？要通過兩岸協議監督條例，通過後才能規範貨貿、服貿，民進黨執政快8年了，衹有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律。當時太陽花學運的結論是兩岸協議監督條例，你要搞清楚。



柯文哲說，賴清德又說別人要推動服貿，他什麼時候說過？他當初還問秘書是怎麼回事，秘書說是從陸委會網站抄下來的，果然沒多久陸委會就把網站上的那一段話拿掉，陸委會也說先通過兩岸協議監督條例，再來服貿、貨貿，你要不要回去先處理陸委會？