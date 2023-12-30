國民黨轟賴“中華民國災難說”認證台獨金孫

2024大選候選人電視辯論會，左起賴清德、侯友宜及柯文哲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電／民進黨2024大選候選人賴清德在今天的大選辯論會中稱：“把‘中華民國′當作是兩岸的‘護國神山′，這到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”。國民黨隨後發表聲明表示，再一次認証賴清德“台獨金孫”的身份，這樣的論點不僅對不起台灣所有“國民”，更將2300萬人民推向戰爭邊緣的最大導火線，賴清德才是全台人民最大的災難，應向全民道歉。



國民黨強調，賴清德為了選舉利益，不惜抹黑國民黨，抹黑“中華民國”，除了負面選舉，完全拿不出具體的“治國”方針。這次賴清德在電視辯論會中明確說出：“把‘中華民國′當作是兩岸的‘護國神山′，這到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”，從語意可以得知，賴清德已經不是失言，而是明指“中華民國”帶來災難，“台獨”思想一覽無遺。



國民黨要求，民進黨候選人賴清德，必須向2300萬人民道歉，因為大家都是“中華民國國民”，也當然包括賴清德。一位將“中華民國”視為災難的候選人，相信在人民心中已經失去參選的正當性，若賴清德當選，必將拋棄“中華民國”，會給台灣帶來災難的是賴清德，絕對不是守護台灣的“中華民國”。