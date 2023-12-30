韓國瑜：“中華民國”是客家人創建絕對反台獨

韓國瑜今日到新竹輔選表示，“中華民國”是客家人創建，絕對反“台獨”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜今日下午到新竹縣新豐鄉輔選時表示，“中華民國”是客家人所創建，孫中山有客家血統，但民進黨執政後卻修改課綱，斬斷中華文化的根，所以他不客氣的講，客家人絕對反對“台獨”，支持中華文化源遠流長。



韓國瑜今日下午到新竹縣新豐鄉中正堂為國民黨新竹縣第一選區“立委”候選人徐欣瑩站台輔選，包括國民黨新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮與多位新豐鄉民代表與里長都到場力挺，現場湧入約300人到場支持。



韓國瑜致詞時表示，“中華民國”是客家人創的，孫中山是客家血統、新加坡前總理李顯龍和泰國前總理他信都是客家血統，客家人到哪裡都是最厲害與最優秀的，但現在民進黨卻修改課綱，讓下一代孩子不知道岳飛、文天祥和霍去病是誰，中華文化在台灣土地被斬斷根了，所以請大家支持“中華民國”，支持中華文化源遠流長。



韓國瑜指出，1500年來客家鄉親不管流落到任何地方，永遠都不忘本，很多人說客家精神叫“硬頸”精神，但他認為客家人最高的精神應該是“忠義”，對國家盡忠，對朋友、社會與選民有義，對老婆孩子有愛，這才是最高的客家精神。客家人不管到哪裡，族譜都要帶著，大部分漢人一年中最重要的一天是過新年，但在客家人心目中最重要的節日是清明節，因為要祭祖來懷念祖先。



韓國瑜說他想不客氣的說，客家人絕對反對“台獨”，而民進黨“台獨”綱領放在這裡，就想把中華民族整個推翻掉，這樣怎麼當“中華民國”的“總統”？他認為民進黨執政應該用政績來感動人民，帶給人民幸福快樂，但民進黨現在卻貪污腐敗搞“台獨”，到底是在搞什麼？所以2024大選一定要全力支持侯康配，新竹縣的“立法委員”一定要支持林思銘和徐欣瑩，政黨票一定要頭9號給國民黨。