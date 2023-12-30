惹議！賴清德改口質疑“中華民國憲法”是災難

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊、俞敦平）2024大選候選人電視辯論會30日登場。針對媒體提問對“中華民國憲法”的看法，民進黨2024候選人賴清德表示，今天把“中華民國”當作是兩岸的“護國神山”，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？大家要去思考。會後，賴清德澄清，他講的是“中華民國憲法”，不是“中華民國”。



賴清德這段話引起波瀾，台灣民眾黨候選人柯文哲當場就質疑他，“你現在是說，‘中華民國′是要給台灣帶來災難，那你不要選‘中華民國總統′就好了。”國民黨則在事後由候選人侯友宜、黨主席朱立倫、不分區“立委”候選人柯志恩的記者會上，痛批賴這樣講“國人”無法接受，賴是認證的“台獨金孫”才會這樣講。



賴清德這段爭議發言是源於，中國時報執行副總編輯周慧如提問，認不認同“中華民國憲法”？在“中華民國憲法”對固有疆域已經有所規定，而增修條文裡面，有因應國家統一前的文字，內容顯示台灣、大陸同屬於“中華民國”，也就是說，大陸也是“中華民國”的領土，請問認不認同？根據前兩題討論，意味目前兩岸是在“中華民國”底下的一國兩制，分為大陸和台澎金馬制度，請問認不認同？根據上面的問題思索，請說出目前心理的真實想法，以及以高遠態度來討論一下，對未來兩岸關係的評論。



對此，賴清德回應，“憲法”是“國家”的根本大法，也是人們權利的保障書，談“憲法”要優先談人權保障，要有人權保障，一定要重視民主自由的憲政體制。



“如果拿1949年所制定的‘憲法′來看的話，其實你會失望的”，賴清德說，因為當年李登輝任內推動6次“修憲”，目前在台灣運作的這部分是增修條文，也就是以台灣為發展為中心的內涵的增修條文，在這種狀況之下，如果“憲法”或其他法律可以團結民眾，當然要尊重、採用，如若要用來解決兩岸的問題，這恐怕又是另外一個層次的問題。



賴清德還說，中華人民國共和國自始不同意“中華民國”的存在，中國在國際上的3階段論講得很清楚，世界衹有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府，“今天在台灣把‘中華民國′當作是兩岸的‘護國神山′，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？大家要去思考”。



賴清德指出，台灣已經從專制獨裁的時代，走向今天民主自由開放的時光，我們要珍惜這一切，不能走回頭路，一定要勇敢的勇往直前，未來他當“總統”，一定會凝聚台灣共識，走出一條大家團結的道路，既能夠保護“國家”、發展經濟，也能夠造福“全國”人民。