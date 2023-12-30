侯喊話柯：我們勇敢的向前走民進黨就沒步了

國民黨2024大選候選人侯友宜。(照:截自公共電視直播畫面) 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱、張穎齊）2024大選候選人電視辯論會今天下午登場，中國國民黨候選人侯友宜在結論中提到，柯文哲主席剛才的淚，他流眼淚是因為民進黨抹黑他全部都是奧步，但是我也想要跟柯主席說，我們不用流淚。我們面對這一切的打擊，我們勇敢的向前走，民進黨就沒有步了，他衹有這一步。



侯友宜結論全文：



柯文哲主席剛才的淚，他流眼淚是因為民進黨抹黑他全部都是奧步，但是我也想要跟柯主席說，我們不用流淚。我們面對這一切的打擊，我們勇敢的向前走，民進黨就沒有步了，他衹有這一步。



過去8年，大家辛苦了，我知道詐騙讓大家非常困擾，貪污讓大家非常憤慨，低薪讓你們無奈。民主倒退讓我們非常的灰心，兩岸緊張讓你非常的驚慌，過2天就是我們“中華民國”113年新的開始。無論過去的路多長，多長多痛苦，我們有機會用我們的選票來改變一切。



用我們堅定的步伐向前走，未來我一定陪伴著你們一起走，因為我知道你值得更好的未來，我們也知道我們的下一代，希望我們能夠做得更好，他們會更幸福。



專制無能、貪污腐敗已經讓民進黨從頭爛到尾，尤其剛剛柯主席的那一段話，我心有相同的感覺，我常常在說去菜市場問那些殺豬的關心他們的生活，你知道他跟我說什麼嗎？“新潮流如果不散，台灣就了一半”，還跟我喊了3次。所以賴先生啊，你是這個共犯結構的既得利益者。



為了選舉，你“台獨”的神主牌也不要了，你的黑金弊案也切掉，為了新潮流要賺錢你也給他切，但是你這麼嚴重這麼破壞腐敗的民進黨，要怎麼有辦法救呢？沒有辦法救啊。沒有辦法再贏得人民再信任。