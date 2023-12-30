韓國瑜快閃新竹挺學弟　喊通關密語33得9

韓國瑜今日到新竹輔選喊出“33得9”的通關密語。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜今日下午到新竹縣竹北市輔選時表示，爭取連任的新竹縣第二選區“立委”林思銘是他大學學弟，4年“立委”任內為地方爭取超過新台幣70億元的建設經費，因“侯康配”與林思銘的選舉號次都是3號，而國民黨的政黨票號次是9號，韓因此當場喊出“33得9”的通關密語，拜託大家把他送進“立法院”。



韓國瑜今日下午到新竹縣竹北市為林思銘站台輔選，受到大批支持者的熱情歡迎，群眾見韓國瑜到場，情緒激動不斷高喊“院長好！”韓國瑜在林思銘競選總部背板簽名表達支持力挺後，也到競選總部外向在場久候的支持者喊話並致謝，短暫停留約10分鐘便離開。



韓國瑜致詞時表示，林思銘是他大學學弟，優秀律師，從政成績斐然，不但從“中央”為家鄉爭取超過70億經費，更是“立院”模範生，質詢率百分之百，立法監督專業也服務地方，超過8000件的選民服務、協調會，就是最佳證明。



韓國瑜也向在場熱情的支持者喊話，目前執政的民進黨貪污腐敗，這次選舉一定要政黨輪替，下架民進黨，所以“立委”一定要投3號林思銘、“總統”投3號“侯康配”、政黨票投9號國民黨，他拜託大家一定要記得通關密語就是“33得9”。



對於學長韓國瑜特別選在新年連假第一天抽空到新竹為他加油與打氣，林思銘也表達感激之意。林思銘強調，他是新竹縣第二選區的三位候選人中，唯一拿得出地方服務政績的候選人，他在新竹問政服務已超過20多年，沒有空降選後找不到人服務的疑慮，也不用擔心新手上路需要摸索期的問題。