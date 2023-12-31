首屆“一國兩制與港澳台法治”學術論壇舉行

首屆“一國兩制與港澳台法治”學術論壇在京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵 實習記者 蔣婷）由中央民族大學法學院、中央民族大學法學院港澳台法研究中心主辦的中央民族大學首屆“一國兩制與港澳台法治”學術論壇（2023）12月30日在京舉行。國務院港澳辦原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華，中國法學會副會長、海峽兩岸關係法學研究會會長張鳴起出席開幕式並致辭。



鄧中華表示，當前港澳的發展具備了前所未有的難得的有利條件，其中最重要的原因就是近幾年中央出台了一系列標本兼治的重大政治舉措，使得特區維護國家主權、安全、發展利益和保持長期繁榮穩定的制度機制不斷完善，為港澳實現更好發展提供了制度保障。從中也可以看出，“一國兩制”法理與制度的發展研究不僅具有重要的理論價值，更具有重要的實踐指導意義。



鄧中華說，新形勢下如何用實際行動把“愛國者治港”“愛國者治澳”的制度優勢轉化為治理效能，不僅僅是愛國者治港治澳的主體需要回答的時代課題，也是所有從事港澳研究的專家學者需要回答的時代問題。港澳研究工作者要具備扎實深厚的理論素養和專業水平，逐步構建起一套全面系統的“一國兩制”理論體系，也需要積累豐富的港澳實踐經驗，通過腳踏實地、務實管用的調查研究，掌握社情民意、動態動向，從中提煉和總結出“一國兩制”時間的規律性認識，為制定更加符合港澳實際的制度機制和最大程度將制度優勢轉化為治理效能提供研究參考。



張鳴起表示，“一國兩制”是我們國家和平解決國家統一及實現現代化發展的重大戰略決策，也是富有中國特色的憲法制度安排。港澳台是實現“一國兩制”的三個主要承載區域，這三個區各有歷史特點和症結，但都是在一個中國的框架下。“一國兩制”起源於對台灣問題的思考，在實踐上港澳先行，港澳經驗對於解決台灣問題有著重要的先導意義。但台灣問題的複雜性更凸顯，需要我們更加深刻全面地理解、運用“一國兩制”原理與政策，在新時代黨解決台灣問題的總體方略指引下，做好全方位的和平統一工作與反“台獨”、反干預的鬥爭。

