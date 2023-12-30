柯文哲：賴兩句話掀波AIT很快會打電話問他

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德30日稱“若再把‘中華民國′當成兩岸‘護國神山′，到底是促進和平，還是給台灣帶來災難”？台灣民眾黨2024候選人柯文哲除了直接在辯論會上點出“你不選‘中華民國總統′就好了。”更在會後記者會說大概AIT很快會打電話問賴到底是什麼意思？



柯文哲說，賴說“兩岸互不隸屬就是‘台獨′”，奇怪，到底有沒有讀書？單是這兩句話，一定掀起軒然大波，大概AIT很快會打電話問賴到底是什麼意思。



備受各界矚目的大選候選人辯論會30日下午2點於台北內湖公視舉行，中國國民黨侯友宜、民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲進行辯論攻防戰。在辯論會後，柯文哲也在副手候選人吳欣盈、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、妻子陳佩琪、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌陪同下，召開記者會回應媒體提問。



柯文哲在電視辯論會後召開記者會回應媒體提問，被問及對於賴清德“中華民國災難說”的看法，柯文哲表示，今天賴清德在辯論會上最大的失誤就是，這種重要議題，怎麼好像沒有準備？講得亂七八糟的，涉及“國家定位”的議題要非常小心。他剛才在台上就已經跟賴清德講，今天晚上綠媒名嘴大概都很忙，要怎麼替你拗這一句話？



柯文哲說，“中華民國”是兩岸的“護國神山”，是帶來和平？還是帶來災難？奇怪，你怎麼講這句話？你是要選哪一個？還有個地方也是講錯，賴清德說“兩岸互不隸屬就是‘台獨′”，奇怪，你到底是有沒有讀書？什麼是危險的題目、要怎麼回答，單單這兩句話，今天晚上就軒然大波了，賴一定要出來解釋，大概很快AIT就打電話問他是什麼意思了。



媒體追問，如何看待賴清德回應“務實‘台獨’工作者”的交互詰問時，拿掉“台獨”兩個字，變成是“務實工作者”？



柯文哲認為，他這題目已經問賴清德2個月了，賴的幕僚是在幹什麼？好歹跟幕僚討論一下。為何他要一直問這一題？因為不管誰當“總統”，這都是要很嚴肅處理的問題，在美中之間怎麼取得平衡，讓台灣可以平安度過？這是很嚴重的事情，賴清德今天最大的問題是，柯文哲都已經連續問2個月了，你好歹要準備一下，這等於是他在替美國與中國在問，你怎麼會沒有準備？這真的是“太離譜了”！