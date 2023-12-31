中評關注：學者談民族復興進程中的一國兩制

中國社會科學院台港澳研究中心主任黃平（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵 實習記者 蔣婷）中央民族大學首屆“一國兩制與港澳台法治”學術論壇（2023）12月30日在京舉行。在主旨演講環節，中國社會科學院台港澳研究中心主任黃平、北京大學港澳研究院院長陳端洪、中國人民大學國際關係學院教授王英津、中央民族大學法學院副院長田飛龍從多個角度出發圍繞民族復興進程中的“一國兩制”進行探討。



黃平在發言中談及在港澳築牢國家認同意識的幾個維度，他指出，第一個維度就是政治。香港在過去很長一段時間以來都是“無政治的政治”，此外也存在“去政治的政治”，在這一過程中又出現“反政治的政治”。如今香港撥亂反正，既長期堅持“一國兩制”不變形、不走樣、不動搖，又守正創新、鑄牢一國根基。第二個維度就是經濟。經濟包括生產、交換、流通、分配，如果其中某個領域出現問題，就會影響社會基礎、政治基礎。如果這些問題沒有解決好，國家認同、民族認同、文化歷史認同或會成為無本之木。因此，國家認同不只是文化意識形態的問題，經濟問題是躲不開、繞不過的，必須要穩步改善推進。第三個維度是文化教育。香港回歸祖國二十多年，但認同問題的解決是幾代人的事，需要細水長流、潤物無聲，不是一蹴而就可以完成的。



黃平說，要解決好港澳人民的國家認同問題，國家發展很重要。如果祖國總體發展得好，這很大程度上對於港澳居民的國家認同、民族認同、歷史認同會起到強大促進作用。此外，香港的獨特優勢之一是面向世界。當今世界面臨百年未有之大變局，這個變局越有利於非西方國家在世界上的地位，實現世界新格局的形成、新秩序的重寫、新關係的重構，也就有越有利於港澳居民回到國家認同上。同時，中華文化和歷史源源不斷，有了幾千年歷史的積累，如果我們在港澳開展歷史教育、歷史文化傳播，也將大大有助於築牢國家認同意識。

