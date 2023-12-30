賴稱接受九二共識會讓渡主權　柯志恩批幻想

國民黨侯友宜競辦議題組召集人柯志恩。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩今日表示，民進黨賴清德稱侯友宜接受九二共識會“讓渡主權”，不知道這是賴清德哪方面的幻想還是自己的曲解，這四個字從來沒出現在我們言語當中。



2024大選唯一一場大選候選人辯論會今日登場，地點在公共電視台，主持人為公視董事長胡元輝。



侯友宜出席會後記者會，接受媒體提問，在座還有國民黨主席朱立倫、侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩，以及國民黨考紀會前主委、律師葉慶元。



賴清德在辯論會中提問侯友宜與台灣民眾黨柯文哲，說兩人在台灣社會常常揚言，可以與中國進行各項的交流、合作、談判，甚至於還可以簽RCEP，但我們要付出什麼代價？我們要不要讓渡“主權”？



柯志恩表示，這次大選辯論會主軸包括兩岸關係以及候選人彼此的房產問題，有關於兩岸問題，侯友宜已經透過非常多的訊息來澄清，可是我們很遺憾，賴清德還是如過去一般拿假訊息一路抹紅，侯友宜是反對“台獨”，也反對一國兩制，賴卻不斷污名化國民黨所主張的，基於“中華民國憲法”的九二共識。



柯志恩指出，特別賴清德這次也提到，如果侯友宜接受九二共識的會“讓渡主權”，可是“讓渡主權”這四個字從來沒有出現在我們的言語當中，所以不曉得賴清德是從哪一方面的幻想，或是什麼地方裡面，竟然有這四個，請問哪裡有“讓渡主權”？這是不是賴自己的曲解？



柯志恩表示，賴清德也提到，如果接受九二共識的話，我們對美軍購會停止，這就在一次詐騙抹黑，侯友宜從頭到尾就有特別提到，對美軍購只要有需要，當然是持續的。



柯志恩表示，我們對兩岸不斷澄清，可是賴清德不斷用意識形態來主導問題，我們感到遺憾。



柯志恩指出，對於房產問題，就如同侯友宜說的，我們誠實申報，我們重視的誠信問題，只要合法，我們一切都可以接受，我要特別對賴清德說，“笨蛋，不是你違建的問題，而是誠信與人格問題。”