賴說“中華民國”災難是口誤　柯攻擊他不應該

民進黨2024候選人賴清德接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨候選人柯文哲質疑賴提到“中華民國”給台灣帶來災難，還要選“中華民國總統”嗎？民進黨候選人賴清德在電視辯論會之後召開記者會表示，他確實是口誤，“我把“中華民國憲法”講成“中華民國”，柯文哲知道他口誤，但是記者會上又攻擊他這點非常不應該。



賴清德電視辯論會舉行記者會，由副手候選人蕭美琴、競選總部總幹事潘孟安、競總國政召集人鄭麗君、發言人陳世凱陪同。



賴清德辯論會中提到，把“中華民國”當作是兩岸的“護國神山”，是要促進和平還是帶來災難，必須要思考。這個說法遭到柯文哲質疑賴清德是選什麼“總統”。



賴清德說，辯論中他也有聽到柯文哲口誤，窮人要繳更多稅，但是他不會用口誤來攻擊。因為有“主權”才有“國家”，有台灣才有“中華民國”。他擔任“總統”使命是守護台灣與“中華民國”，他的方法是根據四大和平支柱方案。



他也說，國民黨候選人侯友宜說要守護“中華民國”要用“中華民國憲法”，我們會清楚中華人民共和國在國際宣傳的一個中國、三階段論，並沒有“中華民國”存在的空間。侯友宜接受九二共識，已經被中國重新強調為一個中國原則、一國兩制，如何用“中華民國憲法”守護“中華民國”。



他強調，辯論時間緊迫，難免少講兩個字，強調他是口誤。