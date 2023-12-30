是否向柯遞橄欖枝？侯友宜：我一直保持誠心

國民黨2024大選候選人侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）唯一一場2024大選辯論會於30日下午2點在台北市內湖區的公共電視台登場，民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲進行激烈辯論，侯友宜在總結時要推動“新台灣政治改革運動”，柯也會扮演重要的角色。會後記者問是否向柯遞橄欖枝？侯不諱言說，他一直保持誠摯的心，團結所有在野力量，有志之士共同努力。



辯論會後，侯友宜與國民黨主席朱立倫、國民黨智庫執行長及國民黨不分區“立委”候選人柯志恩、律師葉慶元到地下二樓專屬的記者會場接受媒體提問。陪同與會的還有國民黨副秘書長張其強、國民黨不分區“立委”候選人葛如鈞、丁瑀、楊智伃、侯辦發言人李利貞、吳亮賢、國民黨新北市議員戴湘儀、國民黨副發言人呂謦煒等。



記者詢問，侯友宜總結時除提及1927年的台灣民眾黨蔣渭水外，也說邀請所有有志之士一起推動“新台灣政治改革運動”，並相信柯文哲會扮演之中重要的角色，請問是在向柯文哲組聯合政府招手、遞出橄欖枝嗎？



侯友宜說，在這次選舉，他一直保持誠摯的心，他要團結所有台灣在野的力量，下架貪腐無能的民進黨，邀集所有有志之士共同努力，才是這次選舉最重要的關鍵。