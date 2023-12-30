稱“中華民國”是災難　侯批賴還有資格選下去

國民黨2024大選候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）針對民進黨賴清德今日在大選辯論會中稱，把“‘中華民國′當做‘護國神山′，是促進和平還是最大的災難。”中國國民黨2024候選人侯友宜表示，賴公開說“中華民國”是災難，說這種話否定“國家”，我聽了非常難過，這塊土地把你養大，你居然忘恩負義，你還有資格選下去嗎？



2024大選候選人辯論會今日登場，地點在公共電視台，主持人為公視董事長胡元輝。



侯友宜出席會後記者會，接受媒體提問，其餘陪同者還有國民黨主席朱立倫、侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩，以及國民黨考紀會前主委、律師葉慶元。



侯友宜在記者會上表示，記得上次在政見會發表會，賴清德說“中華民國”是神話，說這種話否定自己的“國家”，我當時就覺得怎麼會這個樣子，今天賴清德居然又公開說“中華民國”是災難，我聽了非常難過，這塊土地把你養大、照顧你，你居然忘恩負義。



侯友宜指出，賴清德這段話，後來我去聽，那真的是從賴內心講出來的話，是直接反映賴內心的話，賴清德現在是在選“中華民國”的“總統”，你怎麼可以否定“中華民國”？還說“中華民國”是災難，你還有資格選下去嗎？



媒體追問，給自己這次辯論表現打幾分？



侯友宜表示，這過程就留給選民去公論，我們自己不就自己表現好壞給予評論。