侯：賴被這塊土地養大　竟忘恩負義說是災難

國民黨2024大選候選人侯友宜回應記者提問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）2024大選辯論會30日下午舉行，中國國民黨侯友宜會中提到他當選後國民黨產歸零，國民黨主席朱立倫會後受訪也贊同。針對賴清德在辯論會提到，“中華民國”當成“護國神山”是災難嗎？侯、朱也痛批賴對“中華民國”這塊土地忘恩負義，更反映心中“台獨”思想。



辯論會後，侯友宜與朱立倫、國民黨智庫執行長及國民黨不分區“立委”候選人柯志恩、律師葉慶元一起受訪。陪同與會的還有國民黨副秘書長張其強、國民黨不分區“立委”候選人葛如鈞、丁瑀、楊智伃、侯辦發言人李利貞、吳亮賢、國民黨新北市議員戴湘儀、國民黨副發言人呂謦煒等。



記者詢問，侯友宜提及民進黨將“促轉會”變成東廠，若侯當選會主張國民黨產歸零。朱立倫搶先說，這不用侯回，他就可先回答，所有國民黨員都主張並宣示國民黨產歸零，合法黨產都全部做公益，不是像民進黨這樣進行非法地沒收。



侯友宜表示，賴清德之前說：“中華民國”是“護國神山”，是我從來沒有聽過的神話！”這句話就是否定自己的“國家”，他當時就覺得“嗄？怎會這樣說？”豈料此次賴又說“把‘中華民國′當‘護國神山′，是災難嗎？”他聽了非常難過，賴生在“中華民國”這塊土地，被這塊土地養大，居然忘恩負義，賴清德是從內心講出真心話，但賴是要選“中華民國總統”，怎會否定“中華民國”？還說是災難？



朱立倫說，侯友宜對兩岸、國際、民生等政策，非常穩健務實，對不當的質疑或是抹紅、抹黑，也都強力回擊，整個過程中，他最不能接受的，就是賴清德說“中華民國”變成“護國神山”是場災難？“中華民國”是我們的家，怎會是災難？柯文哲也說不能接受，全台灣人都不能接受，一位現任的“副總統”，竟把“中華民國”當成災難，這是他整場辯論會最無法接受的。



侯友宜看似有些疲憊，其他一些問題由柯志恩代答，面對記者提問回應並不長，侯到場時一度坐錯、沒坐中間主位，朱看到後將侯拉到中間坐主位。提問結束後，侯、朱等人也向媒體記者致意後離場。

