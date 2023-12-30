一場智慧農業的“冬忙”

中評社北京12月30日電／據新華社報導，“好多技術骨幹都到了田間地頭，我們冬天甚至比其他時節更忙一些。”山西省晉中市壽陽縣田益農業科技有限公司會議室的大屏幕前，總經理柴亞男正帶著技術人員和外協企業派來的專家，一起研討農業自動化控制系統的優化，以便更精準地執行水肥一體化指令，利於作物生長。



壽陽縣和山西大部分地區一樣，農作物一年一熟，一般秋天收完玉米，就進入“冬閑”期。近年來，隨著智慧農業的興起，分析種植數據、迭代耕作模型、優化農業自動化控制等，成了這些從業者冬天裡的重要工作。



“我們分析這些數據，為的是看看哪些項還可以優化調整，以便來年進行更精準的要素投入，取得更好的收成。”這裡的工作人員高瑜說。



記者走在這家公司耕種的大田裡，看到大量的傳感器插在田間。“這些傳感器和傳輸系統、自動水肥一體化系統等一起構建的農業物聯網，以及無人機巡田、植保、智能農機種與收都只是現代智慧農業的‘基礎操作’；我們現在更核心的工作是通過多年的數據積累，探索出最適宜本地自然條件的耕作數字模型。”柴亞男說。



“這個模型要精確到什麼時間，以多高的溫度、濕度、密度進行播種，並且是全鏈條、全要素的參數，這才能稱為一個完整的耕作模型。”她說。



智慧賦能帶來糧食作物大幅增產，數據越精準，增產幅度越大。從2021年到2023年，他們耕作的5400畝玉米，產量一年一個台階，畝產從1400斤增加至2200斤以上，同時還節約了60%的用水、三分之一的種子和最多一半的肥料。



“畝均增收1000元，這體現了智慧農業的力量，也堅定了我們繼續優化迭代模型的決心。”這家企業的董事長霍潤寶說。



隨著智慧賦能帶來的農業生產力提升被更多農業生產者重視，這家企業技術服務的客戶越來越多。



“智慧農業，尤其是種植數據的積累還有很長的路要走。我們現在只敢說摸到了智慧農業的門檻，需要做的工作還有很多。不過隨著我國相關軟硬件水平的不斷提高，我們對‘智慧種田’的未來充滿信心。”柴亞男說。