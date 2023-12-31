談農地哽咽　柯：那是90歲父親對兒疼愛

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲30日在電視辯論會上被問及新竹農地違法使用議題，柯曾一度哽咽說不出話，還當場說“抱歉”。柯會後回應媒體透露心聲說，他當主治醫師後，很少有時間回家、沒時間照顧他們，爸媽在新竹都算是獨居老人，他的父親今年已90多歲，那塊地是父親對兒子的疼愛，但沒想到15年後變成政治攻擊目標。



大選候選人辯論會30日下午2點於台北內湖公視舉行，柯文哲會後在副手候選人吳欣盈、柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、妻子陳佩琪、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌陪同下，召開記者會回應媒體提問。



柯文哲表示，父親當年幫他買那塊地，一直期望他會回新竹當醫生，但人生境遇沒辦法自己控制，他一直沒辦法達成父親的願望，那塊地是父親對兒子的疼愛，但沒想到15年後變成政治攻擊的目標。



柯文哲感嘆說，有違規我們還是會解決，很多人質疑他怎麼會不知道那塊地的存在，老實講他實在是太忙了，父親2008年買的時候，他在台大當醫生，當時都是天還沒亮就進去台大醫院工作，天黑才出來。這件事也是要建立，我們不要求每個人都是聖人，只要求有錯改掉就好了，不要再講另外一個謊話，最後被謊話淹沒。



媒體問及，對於辯論會自己打幾分？有沒有闡述沒完整的要補充？



柯文哲認為，表現由全台民眾去決定就可以了。政治的核心是執行力，在目前的台灣不缺發現問題的人，也不需要解釋問題的人，而是需要解決問題的人，如何建立一個有執行力的政府，這才是最大的問題。