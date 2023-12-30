福建從六個方面探索兩岸融合發展新路

中評社北京12月30日電／據新華社報導，中共福建省委、福建省人民政府關於貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的實施意見近日發布。中共福建省委29日舉行新聞發布會，解讀該實施意見的背景、意義和特色亮點。



據瞭解，實施意見包括“共建共享第一家園，打造兩岸社會融合示範樣板”“深化閩台經貿合作，打造兩岸經濟融合示範樣板”“密切閩台人文交流，打造兩岸同胞情感融合示範樣板”“以點帶面整體推進，構建福建全域融合發展新格局”等六個方面共22條。



實施意見更加明確兩岸融合發展示範區建設的目標定位。制定過程充分回應了兩岸同胞和社會各界對兩岸融合發展示範區要“建設什麼”“示範什麼”的新期待。提出要圍繞打造兩岸社會融合、經濟融合、同胞情感融合三個示範樣板和構建福建全域融合新格局來推進工作。目標到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果；在未來更長一段時期內，福建全域基本建成兩岸融合發展示範區。



據介紹，該實施意見突出可操作、能落地，著眼台胞願意來、留得住、融得進、發展好。在台胞交通出行、便利支付、購房置業、醫保社保等方面作出同等待遇政策安排；在參訪交流、求學研習、就業創業、社會參與、基層治理、法治建設等方面強化政策支持；在暢通來閩通道、優化營商環境、拓展發展路徑、促進轉型升級等方面提供更多便利和機遇。