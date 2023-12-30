“村超”點燃熱愛、繪就希望

中評社北京12月30日電／據央視網報導，2023年，全國各地群眾文化體育活動蓬勃發展，很多人已經不僅僅是坐在台下欣賞表演、觀看比賽的觀眾，他們更積極參與其中，以“主角”的身份盡情表達對新時代美好生活的向往和熱愛。



貴州省黔東南州榕江縣的現象級鄉村體育賽事“村超”，就在今年夏天火爆出圈，20支鄉村球隊、近百場比賽，單場最高上座人數超6萬人。全網相關話題綜合瀏覽量超480億次，助力榕江累計吸引遊客519萬人次，實現旅遊綜合收入59.86億元。



34歲的董永恒在今年“村超”的13場比賽中總共踢進了15個球，帶領忠誠村隊奪下了亞軍，也因此被他的球迷們親切地稱為“董球王”。



貴州省榕江縣忠誠村足球隊隊員 董永恒：更多的是被身邊的隊友感染到。你的隊友在球場上每一次拼搶、每一次動作，其實都是對自己的一種鼓勵。可能這一場球贏下來，不是為自己一個人贏，是為整個團隊而贏。



賽場上是為村莊榮譽而戰、為自己夢想飛奔的“球場英雄”，脫下球衣，董永恒是在市井煙火氣中踏實生活的普通人。在“村超”爆火之前，董永恒還是一名賣榕江卷粉的店主，他和家人一起經營的這家店在2022年被當地評為“榕江卷粉王”。



一邊是生活，一邊是熱愛，董永恒白天身穿圍裙賣特色美食卷粉，晚上在球場上堅持訓練。從“卷粉王”到“董球王”，他從未想過人生會因“村超”二字發生如此變化。



董永恒身份的變化源於火遍全國的“村超”。場上激烈角逐，場下熱情高漲，2023年“村超”為董永恒和榕江帶來的超級流量，一方面得益於當地良好的足球文化土壤，一方面和近年來政府對群眾文化體育事業的投入是分不開的。