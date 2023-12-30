元旦假期冰雪運動持續升溫

中評社北京12月30日電／據中國網報導，期待已久的元旦小長假來臨，人們紛紛準備走出家門，探親、訪友、旅遊，出行熱度不減。



民航局數據顯示，元旦假期期間，全國預計航班量將達到49000班，較2023年同期增長約85.5%。多家OTA平台發布數據顯示，假期出行預訂量同比大增，旅遊產品預訂量大幅增長。



分析人士認為，居民消費意願增長，叠加國內假期集中，導致集中出行，是元旦出行火爆的一大推動因素。與此同時，多地也出台舉措，助力假期旅遊消費市場升溫。



出行熱情高漲



鐵路部門日前發布數據顯示，鐵路元旦小長假運輸自12月29日正式啟動，至2024年1月2日，為期5天，全國鐵路預計發送旅客6300萬人次，12月30日為客流最高峰，預計發送旅客1500萬人次。



民航方面，民航局數據顯示，元旦假期期間，全國預計航班量將達到49000班，較2023年同期增長約85.5%，日均約16300班。預計1月1日為假期單日航班量最高，預計達到16600班。



另外，多家OTA平台發布數據稱，假期旅遊產品預訂迎來大幅增長，部分周邊酒店房間已售罄。



途牛《2024元旦旅遊消費預測》顯示，12月1日－14日，途牛元旦假期旅遊產品預訂熱度迎來大幅增長，預訂量同比增長220%。家門口溫泉游、周邊主題樂園游、北上冰雪游等出游主題備受追捧。