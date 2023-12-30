韓國瑜喊話沒用　挺韓大將助柯P台中場3萬人

“韓流五虎將”成員陳清茂（右）與“貼紙哥”黃建豪登台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）昔日挺韓大將陳清茂倒戈挺台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜特別劃清界線。陳清茂30日在台中市加碼替柯舉辦大造勢，向韓喊話，尊重韓粉支持意向，強調“我們不是誰喊就一定要回去”，因為對國民黨太失望，所以大家才會挺柯文哲。陳清茂當場宣布，現場湧入3萬人相挺，這是展現人民的意志。



陳清茂過去有“韓流五虎將”之稱，因為對國民黨大選候選人侯友宜不滿，宣布挺柯，日前遭國民黨開除黨籍。他繼12月23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺之後，30日加碼在台中舉辦造勢晚會。



陳清茂在柯文哲尚未到場前，上台助講，自嘲“冒牌韓粉”，坦言最近受到不少壓力與指責。但就是對國民黨太失望，所以才會有這麼多韓粉轉向支持柯文哲。他強調，韓粉一定是永遠挺韓，但沒辦法一直支持國民黨。



陳清茂並請到另一個“韓流五虎將”成員“貼紙哥”黃建豪登台，兩人表示，“韓粉並不是誰喊就一定要回去”，韓粉有自由意志，請大家尊重，請國民黨尊重。陳清茂強調，韓粉不受壓力影響，現場已經湧入3萬人了！大家都是柯文哲的“陸戰隊”，不要再說柯文哲沒有陸軍了！