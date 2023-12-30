滬深交易所多舉措降費

中評社北京12月30日電／據中國證券報報導，近日，滬深交易所分別發布《關於暫免收取部分2024年度費用的通知》和《關於減免2024年度相關費用的通知》，推出2024年多項降費措施。經初步測算，上交所此次降費將向市場讓利約6億元，深交所2024年整體降費金額將超過3.2億元。



滬市方面，此次降費上交所將免收滬市上市公司上市費、減免交易單元使用費、繼續免收部分債券交易經手費；下屬上證所信息網絡有限公司將免收上證e服務收費、上證e投票收費、CA證書服務費、上證雲路演服務費、上證鏈服務費、新股及可轉債發行搖號抽簽費；下屬上交所技術有限責任公司和上海上證數據服務有限責任公司將延續數據中心機櫃降費政策的同時額外增加機櫃、辦公配套等產品的優惠等。



深市方面，此次降費深交所將免收深市上市公司和基金上市費，免收基金、債券（不含可轉債）及資產支持證券的交易單元流量費。此外，深交所下屬的深圳證券通信有限公司和深圳證券信息有限公司將分別減免深市交易通信網關軟件服務費、廣域網線路接入服務費以及股東大會網絡投票服務費。



這不是滬深交易所第一次真金白銀向“市場”讓利。



近年來，上交所多次出台降費措施，向市場讓利的同時持續提升市場服務水平。例如，為促進新產品新業務發展，先後落實免收上市基金上市費、公募REITs上市費和交易經手費等；為支持企業債券融資，免收除可轉債以外的債券交易經手費3年；為活躍資本市場，提振投資者信心，調降股票交易經手費收費標準30%。



深交所多年來亦陸續實施多項降費措施，包括免收深市上市公司和基金上市費、減半收取上市公司股東大會網絡投票服務費，免收債券（除可轉債）流量費、經手費，免收基金交易流量費等，切實減輕市場主體負擔，優化營商環境。