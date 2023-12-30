新徽菜“小菜園”低調“狂飈”

中評社北京12月30日電／據中國網報導，日前，中餐連鎖品牌“小菜園”的一筆大額融資，讓這個低調已久徽菜代表備受關注。



12月19日，小菜園宣布完成新一輪融資，投資方為加華資本，這是繼今年3月完成首輪融資後，加華資本再次追投小菜園，兩輪累計投資金額達5億元，這也是近年來大眾便民餐飲市場最大一筆融資。



談及資金用途，小菜園總經理李道慶對中國網財經記者表示，部分資金將用於門店擴張，其餘用於打造企業後端，即供應鏈和數字化建設等。



搶灘大眾餐飲市場



公開資料顯示，小菜園創辦於2013年6月，定位新徽菜時尚連鎖餐廳。目前，小菜園已在全國118座城市開出500餘家直營門店，主要位於商場、購物中心等商業綜合體。



之所以稱“新徽菜”，李道慶解釋道，傳統徽菜湯汁厚重，味鮮濃鬱，擅長燒、燉、蒸，而爆、炒菜少，重油、重色，重火功，其主要風味特點為咸鮮為主，突出本味，講究火功，注重食補。



為了迎合現代人健康飲食的理念，小菜園創立之初便推出“新徽菜”概念，即在傳承徽菜用料講究、重視火功、以食養生的基礎上，注重健康營養，以少油少鹽、少用調味品的烹飪方法，盡可能還原食物天然味道。同時，在店面設計裝修上，提煉徽派古建築元素，將徽派建築風格和家常味道一並帶入餐廳，提升顧客用餐體驗。



事實上，相比街邊店，餐飲品牌入駐商場則需要強大的資金支持，但小菜園的客單價卻頗為親民。據窄門餐眼數據顯示，小菜園533家門店中，商場店選址占比達73%，而人均客單價為76.83元；另據大眾點評統計，部分二、三線門店人均可低至50元上下。