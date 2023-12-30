多樣化消費成元旦消費新趨勢

中評社北京12月30日電／據工人日報報導，元旦假期臨近，各地消費勢能正逐步釋放。據美團、大眾點評數據，截至12月27日，2024年元旦假期的旅遊預訂單量（含住宿、門票、交通等）同比增長超500%，哈爾濱、重慶、成都、長沙和南京等城市成為消費者選擇的熱門城市，“南北互跨、寶藏城市探索、氛圍感跨年”等多樣化需求或將成為元旦假期新趨勢。



“南北互跨”將是年輕消費者旅遊出行的熱門趨勢。裹上大花襖，站在1米深的積雪上玩“潑水成冰”，再進屋上炕吃個帶冰殼兒的凍梨……入冬以來，黑龍江二浪河風景區迎來旅遊旺季。“我們元旦的房間提前一兩周就訂滿了，遊客都是來自南方的年輕人，其中廣東遊客占比約六成。”當地一家民宿老板介紹。而在廣西東興，聚集著不少來自東北的“過冬候鳥”。本地一家餐廳老板提到，最近店裡北方客人增幅超三成，“北方遊客在附近觀光，通過大眾點評找到我們店‘打卡’消費。”



山東威海因“北方遊客可看海，南方遊客可看雪”而成為最熱門寶藏城市之一。據美團數據，威海2024年元旦假期的住宿預訂量同比上漲20倍。而隨著中國陶瓷博物館的走紅，江西景德鎮元旦假期旅遊預訂單量（含住宿、門票、交通等）同比增長超24倍，是全國增幅最高的元旦寶藏目的地之一。



與此同時，消費者也越來越追求跨年消費儀式感，各地商家紛紛上線各類氛圍感跨年活動，並借助互聯網平台上線跨年團購套餐，吸引遊客提前“打卡”收藏，為假期消費預熱。目前，已有多家景區推出“跨年夜場票”。