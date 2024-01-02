中評青年訪問團回頭看 東莞之行感觸深

中評青年東莞訪問團參訪東莞理工學院粵台產業科技學院（中評社圖片） 中評社香港1月2日電（中評社報道組）在莞台融合發展35周年，國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，中評青年東莞訪問團11月28日至30日帶著近百個問題走進東莞，進行了為期三天的採訪調研，以記者、研究員等不同視角沉浸式感受觀察莞台融合發展。在過去近一個月時間里，中評青年東莞訪問團陸續發出了六十餘篇新聞報導，與莞讀者們共同分享了此行所見所聞。再回頭看東莞此行，中評青年訪問團成員紛紛表示收穫極大，有許多深刻的感受與體會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。



訪問團團長、中評社助理總編輯兼採訪主任林艷表示，東莞是兩岸經濟融合發展的典型代表城市，也是兩岸融合發展進程中的一個縮影。此行對中評青年東莞訪問團而言既是一場“為什麼是東莞”的答案探尋之旅，也是對兩岸融合發展的一次解剖麻雀式的採訪調研。通過此行的觀察，林艷認為，東莞在兩岸融合發展上具有三個突出特點：



一是雙向奔赴。作為台胞台企進入大陸時間最早、投資最密集的城市之一，東莞台資企業的數量和投資額均居全國前列，目前在莞的台胞超過5萬名，素有台商“第二故鄉”之稱。林艷認為，“雙向奔赴”是東莞成為台胞台商聚集地的最大特色。一方面，台資在東莞經濟發展轉型過程中起著至關重要的作用，是東莞經濟騰飛的重要助力。另一方面，東莞也在落實兩岸融合發展政策上下足功夫，不斷探索新模式、優化台胞台企發展環境。



二是共商共建。“東莞模式”在發展壯大中華民族經濟中成功走出了一條典型路徑。其中，林艷認為，東莞在推動兩岸經濟融合發展中的“共商共建”思維非常具有借鑒啟示意義。比如，《東莞方案》明確提出要建立“共同產業、共同市場、共同家園”，深受在莞台商台企的熱烈歡迎，大家都感慨迎來了事業的“第二個春天”。這份方案之所以能夠在台胞台商間引發如此強烈的共鳴，不僅方案本身充分體現了台資台企的訴求，而且方案共商形成過程中的“參與感”，也增強了他們的“共同體”意識，為下一步的“共建共贏”注入了十足的動力。



三是心靈契合。民心相通、心靈契合是兩岸融合發展的最高境界，台商台胞在東莞安居樂業的景象讓我們深刻感受到，兩岸同胞心靈契合在莞台融合發展的35年里已經率先實現，而“同理心”“感恩心”正是兩岸同胞能夠在東莞這片土地上共同書寫兩岸一家親深情故事的關鍵。

