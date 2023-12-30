鞏固和增強經濟回升向好態勢

中評社北京12月30日電／據人民日報報導，近期召開的中央經濟工作會議強調“擴大有效益的投資”“促進民營企業發展壯大”“鞏固外貿外資基本盤”。如何按照中央經濟工作會議部署，完成好各項重點任務？國家發展改革委固定資產投資司司長羅國三、民營經濟發展局局長魏東、利用外資和境外投資司司長鄭持平回答了記者提問。



擴大有效益的投資，確保投資形成高質量供給



記者：如何評價2023年的投資表現？



羅國三：2023年，國家發展改革委會同有關部門積極做好擴大有效投資工作，通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。前11月，全國投資增長2.9%，這是在房地產開發投資下降9.4%的情況下實現的，可以說來之不易；製造業投資增長6.3%，基礎設施投資增長5.8%，對投資增長發揮了重要支撐作用；受房地產開發投資影響，民間投資下降0.5%，但扣除房地產開發投資的民間投資增長9.1%。



記者：中央經濟工作會議強調“擴大有效益的投資”。下一步如何做好落實？



羅國三：當前，我國在產業創新發展和轉型升級、經濟社會薄弱領域補短板、保障和改善民生等方面存在較大投資空間，存量和增量宏觀政策效應持續釋放，一系列調動民間投資積極性的政策措施正在發力顯效。明年投資工作將圍繞推動區域協調發展、鄉村振興、新型城鎮化、科教興國等戰略實施，合理把握投資方向，科學開展項目決策，確保投資形成高質量供給。同時，聚焦高質量做好項目前期工作，加強用地、環評、用能等要素保障，加快推進項目建設，推動盡快形成實物工作量。



一是圍繞強基礎、增動能、惠民生、促消費，加快推進重點領域項目建設。有力推進“十四五”規劃102項重大工程實施。支持關鍵核心技術攻關，推動戰略性新興產業集群發展。加快新型基礎設施建設，大力發展數字經濟。推動傳統產業轉型升級，加快節能降碳等技術改造。推進城市地下管網建設改造，加快推進房地產“三大工程”建設。增加教育、醫療、“一老一小”等領域優質供給。