甘肅金昌“村居融合”惠民生

中評社北京12月30日電／據經濟日報報導，王秀芬的新戶口本有點特殊，在“住址”欄裡填寫了兩個地址，這讓她的生活變得不同。“以前是農村低保，每個月280元。現在享受城市低保，每個月600元，冬天還有500元的供暖補貼。”身患殘疾的王秀芬，家住甘肅金昌市金川區廣州路街道天源裡社區，但又是金川區寧遠堡鎮高崖子村的村民。



在高崖子村，共有21人像王秀芬一樣，從農村低保轉成了城市低保，變化源自當地在2022年6月開始的一次改革探索。2013年以來，隨著城鄉融合的推進，因地址相鄰，高崖子村共有1640人搬進了天源裡社區，但又保留農村戶口，這為社區的管理帶來了新課題。“人住在社區，戶口在村裡，村委會與社區居委會辦公地點相距不到100米。”高崖子村黨支部書記、村委會主任朱學年回憶說，村民們的大小事，剛開始村裡和社區都管，後來發現服務功能重叠。



2022年6月，金川區在天源裡社區率先實施“村居融合”試點工作，組建了廣州路街道天源裡社區寧遠堡鎮高崖子村聯合黨委，將村和社區的人員、職能進行統一管理，按照“辦公場所最小化、服務場所最大化、公共設施最優化”的理念，將村上和社區的辦公場所及活動陣地進行整合，原天源裡社區場所以辦公為主，原高崖子村的辦公活動場所改造為居民活動的主要場所。



“鑒於城鄉戶籍存在的政策差別，在上級部門指導下，我們探索推進戶籍改革，對高崖子村全體村民戶籍住址進行‘雙登記’，在戶籍簿中既登記高崖子村農村的住址，又登記城市社區的住址。”天源裡社區黨委書記張有海介紹，這樣既保證了高崖子村各種涉農政策保持不變，又確認了村民城市社區居民的身份，可以享受城市社區一系列兜底保障政策。



隨著組織機構、陣地建設、戶籍管理、公共服務、基層治理、文明創建的“六融合”推進，搬進社區的高崖子村村民的獲得感、幸福感顯著提升。“社區有專門的室內舞蹈活動場所，但以前我們只能在小區院子裡跳舞。”見到沈玉桂老人時，她剛在社區新舞蹈室裡跳完舞，這裡原來是高崖子村的幾間辦公室。“村居融合後，平時辦事都到社區的服務中心，這裡騰出來改造成了活動場所，很受群眾歡迎。”沈玉桂說。



