前三季度我國國際收支保持基本平衡

中評社北京12月30日電／據人民日報報導，國家外匯管理局29日發布的數據顯示，2023年前三季度，我國經常賬戶順差繼續保持在合理均衡區間，跨境投資活動有序開展，我國國際收支保持基本平衡。



統計顯示，前三季度，我國經常賬戶順差2090億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為1.6%，處於合理均衡區間。其中，國際收支口徑的貨物貿易順差累計4544億美元，為歷史同期次高值；貨物貿易出口、進口規模分別為23364億美元和18820億美元，均為歷史同期較高水平。服務貿易穩步恢復，跨境旅行及相關支出有序增加。前三季度，服務貿易逆差累計1684億美元，主要是旅行逆差1303億美元，同比增長69%。初次收入逆差877億美元，同比收窄46%，主要是我國對外各類投資收益同比增長42%。



前三季度，我國金融賬戶項下來華直接投資淨流入155億美元，其中，包含資本金和利潤再投資的股權性質來華直接投資淨流入387億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英分析，近期隨著直接投資利潤分配季節性因素消退、關聯企業債務資金淨流出放緩，來華直接投資淨流入總體向好。我國在超大規模市場、完整產業體系等方面的優勢持續存在，高水平制度型開放有序推進，未來將繼續吸引外資流入。前三季度，證券投資淨流出同比收窄62%，其中非居民對我國債券投資自9月起轉為淨流入。隨著內外部經濟金融環境的逐步改善，我國跨境資本流動的穩定性將進一步增強。



