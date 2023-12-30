新策略揭示量子退相幹複雜性

中評社北京12月30日電／據科技日報報導，美國羅切斯特大學研究人員報告了一種策略，用於瞭解在具有完全化學複雜性的溶劑中，分子如何失去量子相幹性。這一發現為定制量子相幹性分子，以及通過化學設計調節量子相幹性打開了大門。研究成果發表在新一期《美國國家科學院院刊》上。



量子叠加的特性是新興量子技術的基礎，有望改變計算、通信和傳感等多領域。但量子叠加面臨著一個重大挑戰：量子退相幹。在此過程中，量子態的微妙叠加會在與周圍環境相互作用時被破壞。



科學家需要理解和控制量子退相幹，這需要設計出具有特定量子相幹特性的分子來實現。為此，科學家先要瞭解“光譜密度”，這個量概括了環境中分子移動速度以及與量子系統相互作用的強度。



研究人員此次開發了一種新方法，通過簡單的共振拉曼實驗，提取溶劑中分子的光譜密度，從而捕獲化學環境的全部複雜性。現在，他們已可繪制退相幹路徑，將分子結構與量子退相幹聯繫起來。



該團隊使用這一方法首次展示了胸腺嘧啶（DNA的組成部分之一）中的電子叠加是如何吸收紫外線的。他們發現，分子中的一些振動主導了退相幹過程的初始步驟，而溶劑主導了後期階段。胸腺嘧啶的化學修飾可顯著改變退相幹速率，胸腺嘧啶環附近的氫鍵相互作用，則導致更快的退相幹。



研究人員指出，分子結構決定物質的化學和物理性質。這一原則指導著醫學、農業和能源應用分子的現代設計。新研究為理解控制量子退相幹的化學原理開辟了道路，未來可利用這一策略來開發具有強大相幹特性的分子。



