多措並舉加快傳統製造業轉型升級

中評社北京12月30日電／據科技日報報導，記者29日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、國家發展改革委、教育部、財政部、中國人民銀行、稅務總局、金融監管總局、中國證監會等八部門聯合印發《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出，到2027年，我國傳統製造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，有效支撐製造業比重保持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。另外，工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、70%，工業能耗強度和二氧化碳排放強度持續下降，萬元工業增加值用水量較2023年下降13%左右，大宗工業固體廢物綜合利用率超過57%。



傳統製造業是我國製造業的主體，是現代化產業體系的基底。推動傳統製造業轉型升級，是提高產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要舉措，是推進新型工業化、加快製造強國建設的必然要求。



工業和信息化部相關負責人表示，我國製造業已形成世界規模最大、門類最齊全、體系最完整、國際競爭力較強的發展優勢，成為科技成果轉化的重要載體、吸納就業的重要渠道、創造稅收的重要來源、開展國際貿易的重要領域。但與此同時，我國傳統製造業仍面臨“大而不強”“全而不精”的問題，需加快推動質量變革、效率變革、動力變革，實現轉型升級。《意見》從“堅持創新驅動發展、加快邁向價值鏈中高端”方面提出加快先進適用技術推廣應用、持續優化產業結構、深入實施產業基礎再造工程、著力增品種提品質創品牌等多項具體措施。具體來看，鼓勵以企業為主體，與高校、科研院所共建研發機構，加大研發投入，提高科技成果落地轉化率；支持企業聚焦基礎零部件、基礎元器件、基礎材料、基礎軟件等薄弱領域，加快攻關突破和產業化應用；支持企業運用首台（套）裝備、首批次材料、首版次軟件實施技術改造，擴大創新產品應用市場等。



《意見》強調，加快數字技術賦能，全面推動智能製造，如大力推進企業智改數轉網聯，加快人工智能、大數據、雲計算、5G、物聯網等信息技術與製造全過程、全要素深度融合；加快推動中小企業數字化轉型，推動智改數轉網聯在中小企業先行先試；推動國家高新區、科技產業園區等升級數字基礎設施，搭建公共服務平台；探索建設區域人工智能數據處理中心，提供海量數據處理、生成式人工智能工具開發等服務，促進人工智能賦能傳統製造業。