我國文化市場循環暢通　文化產業繁榮向好

中評社北京12月30日電／據人民網報導，近期召開的中央經濟工作會議將“著力擴大國內需求”列為明年經濟工作的重點之一，提出“形成消費和投資相互促進的良性循環”，部署“積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨‘潮品’等新的消費增長點”等系列舉措。



當前，文化市場發展狀況如何？對我國經濟增長、消費需求和就業穩定有哪些促進作用？如何有效釋放文化旅遊消費潛力，更好滿足群眾多樣化的消費需求？



日前，中國宏觀經濟研究院政策咨詢部綜合形勢室主任、研究員郭麗岩做客《中國經濟微觀察·專家談》欄目時表示，文化服務市場是體現我國消費升級趨勢非常典型的領域。總體來看，支撐文化市場繁榮發展的積極因素和有利條件明顯增多，文化企業經營效益和文化產品與服務消費升級明顯提速。



文化產業為穩預期穩增長穩就業提供有力支撐



今年以來，國內文化消費需求日趨旺盛，叠加假日和暑期出游熱，文娛旅遊相關服務消費支出快速增長。



前三季度，人均教育文化娛樂消費支出同比增長16.4%，比全國居民人均消費支出增速高了7.2個百分點，其中的文娛支出同比大幅增幅超過40%，主要是得益於旅遊、演藝、展覽等消費場景快速恢復和迭代上新。



前三季度，文化及相關產業的企業實現營業收入9.2萬億元，實現利潤總額7508億元，與比上年同期相比，分別增長了7.7%和31.4%。規模以上文化企業的營業收入利潤率達到8.2%，同比提高近1.5個百分點。



郭麗岩表示：“文化市場循環暢通，文化產業繁榮向好，既堅定了文化自信，也為穩預期、穩增長、穩就業提供了有力支撐。”