抗震救災全面轉入災後恢復重建階段

中評社北京12月30日電／據人民網報導，截至12月29日15時，積石山縣大河家鎮、石原鎮、柳溝鄉、劉集鄉等4個重災鄉鎮需要安置的受災群眾已搬入活動板房，抗震救災工作取得階段性成效，全面轉入災後恢復重建階段。



“截至12月25日，積石山縣所有學校全面復課。”甘肅省應急管理廳二級巡視員韓樹君介紹，積石山縣絕大多數商場、超市、商店、餐飲店、農貿市場、電商快遞物流點等已恢復營業，生活必需品供應充足，價格總體平穩，能夠滿足群眾消費需求。除大河家鎮外，各鄉鎮經營主體復工率已達九成以上。



“此次地震共造成甘肅省784人受傷，所有傷員均得到了及時有效救治，目前住院傷員降為152人，危重傷員降為3人。”甘肅省衛生健康委副主任白育萍介紹，國家調派的26名專家和省級調派的173名專家，與州、縣醫療專家混合編組，共同研判傷情，制定“一人一策”治療方案，指導醫院高效有序開展傷員救治。



“危重、重症傷員現已全部集中在5家省級醫院，省級專家組會同國家級專家，逐一進行會診，優化調整治療方案，全力進行救治。我們調度指揮所有醫療機構立即恢復正常診療，在受損鄉、村兩級醫療機構搭建19個臨時醫療服務點。”白育萍說。



截至12月29日15時，積石山縣大河家鎮、石原鎮、柳溝鄉、劉集鄉4個重災鄉鎮已建成過渡性安置活動板房15812間，需要安置的4個重災鄉鎮受災群眾已搬入活動板房，基本實現受災群眾從應急性臨時安置轉為固定性過渡安置的目標。



據瞭解，在甘肅省抗震救災現場指揮部的統一指揮下，籌集活動板房16700餘間，調集700餘台大型運輸車輛晝夜不停運輸，參與運輸的貨車全天候採取循環輪轉的方式，零事故安全行駛2600餘趟，提前2天半超額完成活動板房轉運任務。



臨夏州抗震救災指揮部調集的州內7縣市建設力量，共計4000多人、1000多台機械設備投入板房搭建。僅用8天時間，高效完成板房搭建任務。