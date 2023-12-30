“飛地經濟”耕深鄉村共富

中評社北京12月30日電／據人民網報導，冬日北疆，白雪紛飛。走進內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗烏蘭陶勒蓋鎮的“飛地經濟產業園”，卻不見一絲冬閑景象，映入眼簾的是寬闊筆直的馬路、整齊排列的廠房，一台台設備正在高速運轉，工人們在加工流水線上忙得熱火朝天，庫房裡一摞又一摞的錨杆網片正準備發往全國各地……



“目前我們已引進錨杆網片廠、肉食品精深加工基地等4家企業，這是我們拓展村集體經濟飛地發展模式的實踐地，也是我們盤活閑置資源發展壯大村集體經濟的新路徑。”烏蘭陶勒蓋鎮黨委書記烏都巴拉說。



為有效破解村集體經濟發展不平衡、單村發展能力弱、資源資金分散、項目建設實施難等“老大難”問題，烏審旗堅持黨建引領，打破村域行政界限，將閑置土地集中流轉、統一規劃，整合投入資金2000餘萬元建設標準廠房，成立“村投公司”統籌管理運營，全面建設“飛地經濟產業園”。



“通過建設‘飛地經濟產業園’，我們已經構建起了黨建引領、政府引導、企業運營、村集體和社會各界廣泛參與的市場化運作集體經濟新模式。”烏審旗委組織部常務副部長陳德華介紹。目前，該旗已成立“村投公司”6家，全旗村集體經濟經營性收入總量將達到1.2億元以上，同比增長19.7%，創歷史新高，點燃了集體經濟發展的“強引擎”。



烏審旗還通過折股量化、合作經營等方式，帶動全旗61個嘎查村集體經濟純收入全部達25萬元以上，超過1／3的村進入鄂爾多斯市集體經濟百強榜，村集體經濟平均收入居全市首位，進入自治區前列；逐步探索出一套優化資源要素配置、促進鄉村產業振興、抱團壯大集體經濟、解決剩餘勞動力就業的機制，構建起集聚資源、撬動投資、產業多元、帶動增收為一體的飛地經濟新格局。



“近年來，我們全面推進抓黨建促鄉村振興，立足地區資源禀賦，不斷推動村集體經濟轉型升級，助推農村牧區各項工作共富同行。”烏審旗委常委、組織部部長韓玉峰表示。