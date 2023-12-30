釋放冬季旅遊品牌效應

中評社北京12月30日電／據人民網報導，“您拿好，這是經典原味冰激凌！”寒風凜冽的冬夜，阻擋不了遊客品嘗特色美食的熱情，“姆瑪的冰激凌”店主李阿星十分忙碌。他的店鋪位於新疆伊犁哈薩克自治州特克斯縣民俗文化街區“雪村”，主打特色冰激凌。李阿星說，原來冬天幾乎沒有遊客，“雪村”開業改變了這一狀況。



“雪村”是當地為彌補冬季旅遊短板打造的多元化冰雪旅遊新場景項目，以“冬來看雪，夏來賞花”為主題，構建了“特色小鎮＋冰雪景區”的沉浸式體驗場景，豐富了“太極雪城·特克斯”冬季旅遊品牌。



近年來，多地冬季旅遊發展迅速，但大多以賞冰滑雪為主，存在同質化問題。為此，伊犁州依托州直各縣市旅遊資源，推出了十大品牌化冰雪旅遊產品。“我們對冰雪旅遊資源精細化分類，引導州直各縣市差異化發展運動、觀光、休閑、節慶、度假、研學等不同類型的冰雪旅遊，植入本地特色，豐富冰雪旅遊業態，形成了各具特色的冬季品牌旅遊矩陣。”伊犁州文旅局副局長胡江傑介紹，入冬以來，伊犁冬季旅遊發展態勢良好，僅11月份就接待國內遊客365.13萬人次，實現旅遊收入31.12億元。



特克斯縣的喀拉峻草原遼闊秀美，但冬季旅遊一直是短板。今年，當地依托新推出的“太極雪城·特克斯”品牌，引資建設的民俗文化街區“雪村”，涵蓋民俗商街、娛樂互動、美食娛樂、精品民宿、文創燈光、沉浸式演繹、賞雪玩雪等八大業態，成了新的遊客打卡地。



“‘雪村’開業當天客流量高達1.5萬人次，現在平均每天在2000人次左右，本地旅遊夏季火熱、冬季冷清的局面正在改變。”特克斯縣委常委王萍說，“太極雪城·特克斯”冬季旅遊品牌效應正在釋放，如今，遊客可以在特克斯的冰天雪地中欣賞歌舞表演、花車巡游，探秘民俗文化，品嘗雪地火鍋，讓冬季旅遊體驗別具一格。



新源縣則圍繞遠近聞名的那拉提草原做文章，培育“雲上雪原·新源縣”冬季旅遊品牌。在冬季變身為雪原的那拉提景區，引入了哈薩克民俗體驗、康養度假、賞雪原星空等特色旅遊項目。同時，當地還在滑雪場地與設施建設、冬季旅遊綜合服務、市場拓展與品牌培育、景區管理與安全保障等方面持續發力。