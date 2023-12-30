“數字＋”賦能文旅產業全鏈條

中評社北京12月30日電／據經濟日報報導，一段時間以來，不少旅遊大省紛紛出台相關舉措，廣泛應用數字技術，因地制宜推動文旅產業提質增效。有機融合數字技術，成為當前和今後一段時期推動文旅產業高質量發展的重要方向。



當前，文化產業和旅遊業數字化轉型步伐不斷加快，大數據、元宇宙、人工智能等新技術應用成為常態化技術手段。行業從業者紛紛開展雲展覽、網絡直播、雲演播等服務，推動線上線下融合創新發展，激活文旅新業態。數據顯示，今年前三季度，國內旅遊總人次36.74億，同比增長75.5%。數字化方式隨時隨地的特性，有助於提升文化與旅遊產品品質，創新產品供給，加強供需對接，激發消費潛力，從而不斷滿足人民群眾多樣化、品質化的文旅需求。



“數字化＋文旅”應用，是多維度、多層次的。比如，平台經濟同旅遊業相結合，以短視頻為中介，實現了良好效益。雲旅遊和遠程購票逐漸成為消費者的新選擇，超過90%的5A景區已實現網絡售票、分時預約等便利服務；一些社交平台成為“做攻略”首選，景區AI導游應用日益普遍；數字文博、直播等服務廣泛開展，線上線下融合創新進一步深化，等等。數字化的深度介入，對於深刻影響文化信息獲取、旅遊供應商選擇、文化消費場景營造、旅遊景區便利支付以及社交分享等文旅產業全鏈條，發揮了重要作用。



一系列政策加速了數字技術融合文旅產業的進程。《“十四五”文化和旅遊發展規劃》指出，加快推進以數字化、網絡化、智能化為特徵的智慧旅遊發展。文化和旅遊部等10部門此前印發的《關於深化“互聯網＋旅遊”推動旅遊業高質量發展的意見》提出，深入推進旅遊領域數字化、網絡化、智能化轉型升級。今年9月份，《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》指出，推動利用數字技術改造提升傳統旅遊消費場所，打造智慧旅遊、沉浸式體驗新空間。這些表述，都為數字技術賦能文旅產業發展提供了支撐。



不過，在數字技術融入文旅產業過程中，還存在一些亟待解決的問題，比如產業結構與市場導向不太匹配，服務內容與遊客需求還存在一定距離，建設規劃與應用結果有些脫節，智能應用泛化等。因此，應有針對性地找到解決辦法，精準促進數字技術賦能文旅產業。