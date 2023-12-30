“藝趣坊”為香港公園添上藝術氣息

中評社香港12月30日電／據文匯網報導，康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公園由2024年1月1日起舉行新一期藝趣坊。市民可在暢游公園的同時，參觀傳統及新興手工藝品和藝術服務的攤位。



香港公園第二十四期“藝趣坊”由明年1月1日至12月31日，逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午6時，在園內茶具文物館旁的戶外地方舉行。場內共設有10個攤位，除了展出及售賣各種精致的手工藝品，例如布藝和飾物外，亦提供繪畫和人像素描等藝術服務。



康文署發言人說：“『藝趣坊』活動旨在培養市民對藝術的興趣，從而提高本港的文化藝術氣息，增加游人的游園樂趣。”



除香港公園外，藝趣坊分別在九龍公園和維多利亞公園舉行。



九龍公園第二十五期“藝趣坊”由即日起至明年5月26日，逢星期日及公眾假期下午1時至7時在公園長廊舉行。場內設有手工藝品（如花藝和飾物）和藝術服務（如繪畫和扭氣球）共16個攤位。



維多利亞公園第二十二期《藝趣坊》則由即日起至明年8月25日，逢星期日及公眾假期上午10時至下午6時在公園的音樂亭舉行。場內共設有10個攤位，展出及售賣皮革和飾物等手工藝品，以及提供攝影和書法等藝術服務。



發言人說：“『藝趣坊』舉辦多年以來，一直深受市民歡迎。市民參觀＇藝趣坊＇時，可一並游覽公園其他設施，歡度假日。”