中評關注：賴清德遭侯柯攻擊　挑撥藍白合

電視辯論會上，侯友宜、柯文哲砲火對準賴清德。（照片：台北市攝影記者聯誼會） 中評社台北12月31日電（記者 黃筱筠）2024大選候選人辯論會昨天登場，民進黨賴清德整場一對二發動攻勢，國民黨侯友宜把砲火對準賴清德，對民眾黨柯文哲幾乎沒有提問，連柯都數度自嘲侯市長都沒有要問他。雖然柯有對侯提問，但火力不像批賴這麼猛烈。



藍白雙方在選前最後時間，能否形成某種程度合作關係，外界關注。而賴也極力破壞藍白合作可能性，批評柯沒有誠信，藍白合作都已經簽署6點共識，最後卻還是可以反悔，挑撥藍白雙方陣營的合作可能性。



距離封關民調1月2日剩下短短兩天，根據《美麗島電子報》30日公布第101波民調，民進黨“賴蕭配”支持度為39.6%、國民黨“侯康配”28.5%、民眾黨“柯盈配”18.9%，藍綠差距達11.1%。根據《美麗島電子報》的最新估票，藍綠差距恐在29萬票至70萬票之間。



賴清德回答這個估票差距說，他們目標還沒達到，要繼續努力，他們希望大選拿到過半數選票當選，也希望“國會”席次過半，才能穩健前進，又再度呼籲希望大家都出來投票。



封關民調前這場電視辯論會，很可能會影響中間選民的態度，而賴清德會說目標還沒達成，就是擔心綠營支持者現在看到民調領先，會缺少投票熱情。但“賴蕭配”領先幅度不大，在電視辯論會上，又被侯友宜、柯文哲痛猛烈攻擊，尤其柯幾乎直球對決，提到賴清德所屬的新潮流涉及弊案等，以及賴清德“台獨”路線連美國都不放心。侯也提到賴為了自己老家哭了5次，卻沒有為台南鐵路東移的民眾哭過，這樣的對比，凸顯出賴守護自己的私利。



侯友宜、柯文哲也對賴清德的兩岸路線提出質疑，柯甚至提到，如果對ECFA這麼不滿意，為什麼不主動中止ECFA，這也是直接打中民進黨執政的軟肋。檯面上既要罵中國大陸，卻不敢主動斷掉ECFA。



柯文哲又直接點到賴清德提到“中華民國”是災難，那賴是選“中華民國總統”嗎？賴雖在記者會上強調自己口誤，但“中華民國”是災難與“中華民國憲法”是災難，也沒有多大的差別性。



這是否凸顯賴清德對於“中華民國”的不認同，這很可能就是賴身為“務實‘台獨’工作者”，對“中華民國”或是“中華民國憲法”的真正看法，這是賴不小心講出真心話？