民眾黨中台灣造勢湧4萬人　柯籲集中選票相挺

柯文哲攜妻子陳佩琪登台，掀起造勢最高潮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）台灣民眾黨30日在台中市舉辦“南方崛起大造勢”，民眾黨大選候選人柯文哲辯論會結束後直奔台中，晚間7點抵達現場，引爆造勢最高潮，主辦單位宣布現場湧入4萬人相挺。柯文哲在眾人擁簇之下大進場，氣氛熱絡。柯文哲表示，2024決戰中台灣至關重要，看到多人相挺，感受到民眾熱情，中台灣被視為搖擺州，他今天來就是要拜託中部鄉親集中選票，決定2024誰獲勝。



昔日挺韓大將陳清茂因為對國民黨大選候選人侯友宜不滿，宣布挺柯，遭國民黨開除黨籍。他12月23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺，30日加碼在台中舉辦造勢晚會。包括民眾黨“立委”候選人蔡壁如、前“立委”邱毅、直播主毛嘉慶、民眾黨台中市黨部主委江和樹等人輪番上台助講。



柯文哲晚間7點偕妻子陳佩琪抵達現場，並在眾人擁簇之下從會場後方大進場，支持者搶著握柯文哲的手，走了10分鐘才登上舞台，支持者情緒激昂。



柯文哲表示，今天到台中見到這麼多人，讓他很感動，中台灣經常被視為搖擺州，過去大家都說決戰中台灣，能在中台灣勝出是勝選關鍵，所以今天來就是要拜託中部鄉親來決定2024“總統”是誰獲勝。



柯文哲說，台灣已歷經三次政黨輪替，每次藍綠都要互相下架，他要跟各位說，明年大選是24年來終於有一次，選民有機會同時把藍、綠都下架！他強調，台灣不是民進黨的專利，我們生活在這裡就是台灣人，認同台灣就是台灣人。他常說，“政治不難，找回良心而已”，但是現在很多政客的良心被狗啃走了。



柯文哲提到，在中台灣空氣污染是民眾共同的痛，肺腺癌罹患率高居不下，PM2.5是中部民眾每天要面對的問題，在8年前，大家給民進黨機會上台，當時還認為，台灣人終於全面執政，沒想到如此墮落腐敗，因為意識形態，堅持做不到的非核家園，犧牲人民的健康，明明知道2025非核家園做不到，卻還要開空白支票，讓中部人用肺發電。



柯文哲也開出交通政見，承諾他若當選，將針對台中的捷運、軌道、機場、港口等設施逐一完善、建設，讓台中更符合全台第二大城市的格局。呼籲2024要選出一個可以跟台灣人民一起努力，一起面對困難的人，台灣才有機會，請大家大選投柯吳配、政黨票投民眾黨，“立法院”需要有中道理性的政黨制衡，才不會讓藍綠繼續分贓。他也請年輕的支持者，每天5分鐘、一周5天，打電話給父母、祖父母，說服長輩投給柯文哲，希望明年選舉後，台灣能夠社會和諧、政黨和諧、兩岸和平。