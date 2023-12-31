中評關注：柯文哲中南部造勢一優勢一隱憂

柯文哲攜妻子陳佩琪一同登上台中造勢晚會的舞台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月31日電（記者 方敬為）台灣民眾黨大選候選人柯文哲12月30日在台中舉辦大造勢，主辨單位宣布現場湧入4萬人相挺，證明柯在中南部有一定影響力，觀察造勢群眾的年齡層，以青壯年為主，顯示青年選票確實為柯營一大優勢。但另一方面，參與造勢的外地人為數不少，這樣的造勢效果易產生同溫層陷阱，是一大隱憂。



昔日挺韓大將陳清茂因不滿中國國民黨大選候選人侯友宜，倒戈挺柯，遭國民黨開除黨籍。他12月23日在高雄號召韓粉、柯粉、郭粉“三粉集結”支持柯文哲，主辦單位宣稱湧入5萬人相挺之後，30日加碼在台中舉辦造勢晚會，強調不動員，讓支持者自發性到場，柯文哲晚間7點到場，掀起造勢氣氛最高潮，主辦單位宣布，現場湧入4萬人。



為了鞏固支持者信心，民眾黨陸續在台南、高雄、台中舉辦大型造勢活動，都成功催出大批支持者到場相挺，積極破除“柯文哲缺乏陸軍實力”的形象，從場面來看，確實證明柯在中南部的影響力不容小覷，不過若探究細節，仍有隱憂存在。



柯文哲這幾場造勢的有幾個共通點，首先是參與造勢群眾的年齡層，大部分是青壯年，其次是沒有動員，全由支持者主動響應，能有這樣的造勢規模，顯示出柯文哲有一票死忠支持者在相挺，且是年輕人為主體，代表柯在年輕選票掌握極大優勢。



但柯文哲在中南部的造勢氣氛是否與陸軍實力成正比，則有待商榷，柯在高雄的造勢就有觀察指出，搭乘高鐵前來參與的外地客不少，台中場也有類似狀況，陳清茂表示，很多支持者特別到台中過夜挺柯，換句話說，柯文哲的造勢場合有不少比例是死忠支持者一路追隨，並無法全然代表地方組織實力。



相關現象其實從國民黨前高雄市長韓國瑜2020大選的造勢就可以看出來，當時韓國瑜在全台各地的造勢場場大爆滿，可是票開出來卻沒能正面反應，最主要的原因就是，造勢活動大部分是死忠韓粉一場跟一場，產生人氣爆棚的錯覺，因此陷入同溫層陷阱，這也是柯文哲在中南部造勢可能會面臨的隱憂。

