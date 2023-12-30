聯合國秘書長對加沙衝突外溢風險表示嚴重關切

中評社北京12月30日電／聯合國秘書長古特雷斯29日通過發言人發表聲明，對以色列與哈馬斯及其他組織在巴勒斯坦加沙地帶敵對行動加劇使衝突進一步外溢表示嚴重關切。



新華社報導，當天，聯合國安理會再次召開緊急會議，討論在加沙地帶戰火持續的情況下，約旦河西岸緊張局勢升級的情況。



古特雷斯表示，鋻於多個行為體之間存在衝突升級和誤判的風險，只要加沙地帶的衝突持續，出現更大範圍地區衝突的風險就不會消失。他警告，如果這場衝突進一步蔓延，可能對整個地區造成“毀滅性後果”。



古特雷斯指出，在約旦河西岸，以色列安全部隊的行動更為頻繁，造成的死傷情況慘重；與此同時，猶太定居者的暴力行為以及巴勒斯坦人對以色列人的襲擊，都在推升約旦河西岸的暴力水平，這“極其令人擔憂”。



古特雷斯強調，每天跨越黎巴嫩和以色列邊境地區“藍線”的交火有可能引發兩國之間更大範圍的摩擦，進而影響地區穩定。此外，武裝團體在伊拉克和敘利亞持續發動襲擊，也門胡塞武裝連日來對在紅海航行船隻的襲擊變本加厲，這都可能產生外溢效應。



古特雷斯敦促各方保持最大限度克制，採取緊急步驟來緩和該地區的緊張局勢。他再次呼籲國際社會的所有成員盡其所能，利用其對有關各方的影響，防止地區局勢升級。



古特雷斯最後重申，應立即在加沙地帶實現人道主義停火，並立即無條件釋放所有被扣押人員。