蔣經國對美國非常反感　張國城分析原因

張國城分析蔣經國對美國反感的原因。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）台“國史館”30日舉辦《蔣經國日記（1970－1979）》新書發表暨座談會，會中討論到蔣經國在日記中有許多對美國反感的字眼，台北醫學大學通識教育中心副主任張國城分析表示，蔣經國上任後的“中華民國”地位在美國眼中，和蔣介石時代有所差距。



泛綠的張國城說，當時加上美國和中國大陸的關際又急速上升，蔣經國面對美國那種孤臣孽子，現實冷暖的感受想必是極為深刻，這些都會影響他對美國的態度。



這場活動在“國史館”台北館區舉行，由“國史館長”陳儀深主持，邀請蔣經國基金會董事長錢復致詞，政治大學歷史系兼任教授劉維開、台灣大學歷史系教授陳翠蓮、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城等學者進行座談。



有與會者提問，如何看待蔣經國在日記中時常出現對美國反感的字眼，譬如用美帝來形容美國等等。



張國城分析表示， 在1975年蔣介石過世前，美國至少在政治上、外交上還是承認“中華民國”，即便“中華民國”退出聯合國是在1971。換言之，在蔣介石時代大部分時間，“中華民國”跟美國的往來，不管是性質上、地位上都比較平等，但是到了蔣經國時代的時候，美國很快就撤銷承認“中華民國”。



張國城說，美國對於兩蔣的態度先天上就非常不一致，但蔣介石生前從來沒有到過美國，蔣經國還去過很多次，而且都還是在雙邊有“邦交”的時候去，因此那種如人飲水，冷暖自知的感受，他認為是格外深刻，這點一定影響到蔣經國對美國的態度。



另外，張國城提到，蔣經國執政掌權後，美國跟中國大陸的關係更遠遠不能跟蔣介石時代相提並論，美中關係是整個向上的態勢，包括美國正式承認中華人民共和國，然後中國改革開放後，美中關係一下子好了很多，這個情況下一定冷落了台灣。



所以在這情況下，張國城認為，蔣經國面對美國那種孤臣孽子、現實冷暖以及地位下降的感受，是極為深刻的。



但也因為這樣，美國當時對“中華民國”的影響力更大，張國城提到，這也說明蔣經國後來轉變態度，決定讓台灣民主化一個非常重要的原因，因為美國那時候給蔣的壓力更大，但蔣要拿來跟美國叫板或者抗議的籌碼更少，不得不從。

