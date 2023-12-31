中評關注：柯文哲挑疑賴論　大選撲朔迷離

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）2024大選候選人辯論會30日落幕，民眾黨柯文哲抓住賴的“中華民國災難說”痛打，成耀眼火花，逼得賴清德在辯論會後承認口誤，中國國民黨也發新聞稿跟著打。但柯文哲也自知“單一場辯論撼動不了大選”，在連續5場大造勢催出支持者熱情後，2024大選走勢更加撲朔迷離。



2024辯論會，藍綠白花幾乎整場的時間聚焦兩岸議題，賴清德稱“若再把‘中華民國′當成兩岸‘護國神山′，到底是促進和平？還是給台灣帶來災難？”，立刻被柯文哲捉住小辮子，反應靈敏的柯直接在辯論會上嗆“你這是失言！若你認為‘中華民國′給台灣帶來災難，你不要選‘中華民國總統′就好了嘛，你要選‘台灣國總統′嗎？”會後接受記者訪問還加碼說“AIT很快會打電話問賴到底是什麼意思？”



柯文哲的質疑，其深層的核心就是長久以來的“美國疑賴論”，光是2023年就三度成為熱點話題，一是《金融時報》（Financial Times）1月賴清德當選黨主席後刊出“台灣‘總統′擬參選人引發美國對中國緊張情勢的擔憂”；二是7月賴清德發表“走入白宮說”，《金融時報》再度報導，美方要求蔡政府釐清賴清德具爭議性的談話；三是12月美國兩岸問題專家葛來儀等三位重量級學者在《外交事務》期刊聯名發表文章，呼籲賴清德若當選，應考慮凍結“台獨黨綱”。



也因為柯文哲的反應靈敏，逼得賴清德趕忙承認自己“失言”，自己是要講“中華民國憲法”，但即便如此解釋，恐怕也會被外界質疑賴“不認同‘憲法′”，甩不掉“台獨”路線的標籤，台灣民眾會否對賴清德的“台獨”立場產生動搖，還得觀察。



不過，柯文哲即便抓住機會激盪出辯論會的火花，但也知道單一場辯論無法撼動2024大選，目前社會各界民調撲朔迷離，較多民調顯示“柯盈配”居三。連台灣民意基金會29日公布的最新民調，顯示“賴蕭配”32.4%居冠、“侯康配”28.2%居次、“柯盈配”24.66%居三，但也有QuickSeek結合網路大數據的民調顯示，“賴蕭配”33.7%居冠、“柯盈配”27.7%居次、“侯康配”23.7%居三。



2024大選民調結果撲朔迷離，變成各說各話的局面，唯有選後才能驗證出何方採用的民調方式較準確。不過，昔日挺韓五虎將之一的陳清茂30日再度於台中幫柯文哲舉辦造勢大會，民眾黨粗估現場至少聚集6萬人，柯文哲支持者的熱情，讓棄保效應的可能性降低，即便侯友宜在辯論會上“3招”向柯文哲遞橄欖枝，恐怕仍難拉攏柯粉因期待“下架民進黨”而轉投藍營，2024大選走勢還得持續觀察。