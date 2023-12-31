以更大作為推進更高水平開放

中評社北京12月31日電／習近平總書記近日在廣西考察時強調，要增強內外聯動，構建更有活力的開放型經濟體系。一內一外，既是對國內國際兩個大局的科學統籌，也是激活地方開放發展棋局的關鍵所在。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章表示，增強內外聯動，是實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的必然要求。中國經濟已深度融入世界經濟，同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高，內外需市場本身就相互依存、相互促進。衹有利用好國內國際兩個市場、兩種資源，發展更高層次的開放型經濟，才能更好地爭取開放發展中的戰略主動，不斷增強生存力、競爭力、發展力、持續力。



文章稱，對內對外，落點都在開放，但不是為開放而開放，而是通過提高開放質量，來辦好自己的事。以廣西為例，自貿試驗區成立4年來，累計使用實際外資15.3億美元，累計外貿進出口額9362.3億元，以不到全區萬分之五的土地面積實現了全區外資外貿37%和37.9%的份額。今年上半年，廣西與東盟進出口貨值同比增長92.6%，東盟已連續23年成為廣西最大的貿易夥伴。近年來，隨著西部陸海新通道、中國—東盟產業合作區等建設持續向縱深推進，廣西不斷將區位優勢轉化為開放發展優勢，高質量發展之路越走越寬。



文章指出，當前，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。越是面對風險挑戰，越要用好改革開放關鍵一招。堅持依靠改革開放增強發展內生動力，統籌推進深層次改革和高水平開放，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，才能為推動高質量發展、加快中國式現代化建設持續注入強大動力。



以“內”促“外”，建設更高水平開放型經濟新體制，擴大內外聯動消費大市場。要主動服務國家重大戰略，發揮支點作用，加強信息化建設和應用，大力實施自貿試驗區提升戰略，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費。加快制定重點貿易和投資領域開放標準，促進貿易投資自由化便利化，健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，更廣領域擴大外資市場准入。持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，增強企業預期，幫助外資外企更好融入中國市場。



以“外”促“內”，持續推動開放型平台高質量發展，加快建設對外開放大通道。要以推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》為契機，進一步激發進口潛力，推動多邊和雙邊深入發展。繼續加強國際供給體系與國內需求體系對接，推進基礎設施互聯互通，深化國際產能合作和第三方市場合作，擴大雙向貿易和投資，構築互利共贏的產業鏈供應鏈合作體系，推動共建“一帶一路”沿著高質量發展方向不斷前進。



文章強調，改革開放衹有進行時。新征程上，保持“闖”的勁頭、激發“創”的智慧、砥礪“幹”的作風，聚焦重點領域和關鍵環節深化改革，以更加積極有為的行動推進對內對外開放，發展更高層次的開放型經濟，方能在開放發展的道路上乘風破浪，不斷譜寫中國式現代化新篇章。



