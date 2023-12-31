中評關注：侯辯論三招穩局面　趙是最後關鍵

國民黨2024參選人侯友宜。（台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社新北12月31日電（記者 楊騰凱）2024大選辯論會30日落幕，總結中國國民黨候選人侯友宜辯論會攻防策略，主要有三大主軸，第一是打“中華民國”牌穩住正藍，第二是大量運用閩南語拉攏南部選民，第三是對台灣民眾黨柯文哲持友善態度，盼引流柯支持者創造棄保效應。



侯友宜過去給人不善言詞的形象，但實際辯論過程表現平穩有攻有守，算是穩穩度過了這一關。總結侯辯論會攻防策略，能感受到有三大主軸，第一是主打“中華民國”牌，屢屢攻擊民進黨賴清德曾自詡為“務實‘台獨’工作者”，也批賴還曾在政見會上稱“中華民國憲法”保台是神話等言論。



回過頭看侯友宜主打“中華民國”牌，很明確這是要穩固“正藍”的手段，畢竟民進黨執政這些年來了，終究沒有“制憲”走法理“台獨”，而且大小造勢場合也經常揮舞青天白日旗，不敢脫離“中華民國”的框架，侯友宜若想凝固正藍軍，甚至是拉攏在台灣始終是最大公約數的“中華民國”派”，就有必要把賴推往政治光譜上更偏“台獨”的極端位置。



侯友宜在辯論會上就“中華民國”、“台獨”議題猛打，確實收到豐厚的成效，因為賴清德不小心犯了錯，聲稱“若把‘中華民國’當成是兩岸的‘護國神山’，到底是要促進和平，還是要給兩岸帶來災難？”臨場反應機智的柯文哲，馬上抓包這句話有問題，指賴這句話的意思是“中華民國”將給台灣帶來災難，此話一出瞬間成為媒體熱議焦點，侯友宜出的第一招“中華民國牌”，成效不俗。



第二，侯友宜在辯論會上大量運用閩南語，這聽在南部選民耳裡會感到非常親切，這些年來台灣南部縣市如台南、高雄、屏東雖然還是由民進黨長期執政，但已經有鬆動跡象，2016年大選，國民黨朱立倫在台南、高雄、屏東得到約72萬票，民進黨蔡英文190萬票，藍落後約120萬票。2020年大選，國民黨韓國瑜在台南、高雄、屏東得到約113萬票，民進黨蔡英文218萬票，藍落後約105萬票。



但進一步到2022縣市長選舉，國民黨縣市長候選人台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉的得票相加，總共只輸給民進黨29萬票，差距大幅縮小。換言之，只要南部的差距縮減，向來仰賴南票北補的民進黨壓力就會變重，侯友宜此次大量運用閩南語，比例遠比賴清德、柯文哲高，此舉勢必能加強與南部選民交心，凸顯自己的本土形象，攻民進黨的後院。