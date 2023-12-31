鄧中華：把愛國者治港治澳優勢轉為治理效能

國務院港澳辦原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華（中評社 海涵攝） 中評社北京12月31日電（記者 海涵 實習記者 蔣婷）國務院港澳辦原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華12月30日出席中央民族大學首屆“一國兩制與港澳台法治”學術論壇（2023）並致辭。鄧中華表示，新形勢下如何用實際行動把“愛國者治港”“愛國者治澳”的制度優勢轉化為治理效能，不僅僅是愛國者治港治澳的主體需要回答的時代課題，也是所有從事港澳研究的專家學者需要回答的時代問題。



鄧中華說，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌者香港新選舉制度全面部署實施，這意味著全面落實愛國者治港重要原則的制度保障進一步加強，意味著“一國兩制”制度體系進一步完善，可以說是“一國兩制”法理和制度的一個重大發展。



鄧中華表示，當前港澳的發展具備了前所未有的難得的有利條件，其中最重要的原因就是近幾年中央出台了一系列標本兼治的重大政治舉措，使得特區維護國家主權、安全、發展利益和保持長期繁榮穩定的制度機制不斷完善，為港澳實現更好發展提供了制度保障。從中也可以看出，“一國兩制”法理與制度的發展研究不僅具有重要的理論價值，更具有重要的實踐指導意義。



鄧中華坦言，當前港澳發展面臨的內外環境依然嚴峻複雜，有了制度保障並不等於是萬事大吉。如果不把制度優勢轉化為治理效能，那麼制度就是一個擺設、毫無用處。新形勢下如何用實際行動把“愛國者治港”“愛國者治澳”的制度優勢轉化為治理效能，不僅僅是愛國者治港治澳的主體需要回答的時代課題，也是所有從事港澳研究的專家學者需要回答的時代問題。



鄧中華說，回答好這個時代課題，一方面需要港澳研究工作者要具備扎實深厚的理論素養和專業水平，逐步構建起一套全面系統的“一國兩制”理論體系，與時俱進、不斷豐富和發展，包括有效落實中央全面管制權、全面落實愛國者治港治澳、在特區維護國家安全制度機制在內的“一國兩制”具體架構。



另一方面，港澳研究工作者需要積累豐富的港澳實踐經驗，通過腳踏實地、務實管用的調查研究，掌握社情民意、動態動向，從中提煉和總結出“一國兩制”時間的規律性認識，為制定更加符合港澳實際的制度機制和最大程度將制度優勢轉化為治理效能提供研究參考。



