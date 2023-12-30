國台辦：賴清德宣揚“台獨”謬論充斥對抗思維

中評社北京12月30日電／國台辦發言人陳斌華表示，賴清德在30日的辯論會上宣揚“台獨”謬論、販賣“兩國論”，污衊攻擊大陸，叫囂“以武謀獨”，言語之中充斥著對抗思維，再次暴露出其頑固“台獨工作者”“兩岸和平破壞者”“台海兵兇戰危製造者”的真面目。



有記者問：2024年台灣地區領導人候選人電視辯論會30日舉行。民進黨候選人賴清德在辯論會上聲稱“台灣主權獨立”；歪曲“九二共識”，叫囂兩岸“互不隸屬”；誣衊大陸“對台灣生存威脅最大”，宣稱要“強化國防”，台灣民眾要“團結一致面對中國的威脅”；抹黑兩岸服貿協議“會影響百工百業，也會造成台灣社會的不安”；等等。請問發言人對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



他指出，2016年上台以來，民進黨當局拒不承認一個中國原則和“九二共識”，推行“台獨”分裂路線，進行謀“獨”挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩，是導致台灣陷入兵兇戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台胞切身利益嚴重受損的罪魁禍首。作為民進黨當局頭面人物、現任民進黨主席，賴清德對此難逃其責。



陳斌華表示，正告賴清德，“台獨”與台海和平水火不容。我們反對“台獨”分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎“台獨”行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。



他指出，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割。這才是台海現狀。只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，兩岸交流合作就可以順暢開展，兩岸同胞特別是台灣同胞就能過上和平、安寧、富足的好日子。衷心希望廣大台胞認清“台獨”的極端危害性和賴清德破壞台海和平、挑動兩岸對抗的危險性，在“和平與戰爭”“繁榮與衰退”中作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定，維護自身安全和福祉，共創兩岸繁榮發展新局。