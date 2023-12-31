陳曉峰：23條立法助青年人共享現代化紅利

對談環節由勵進教育中心理事會主席范徐麗泰（左二）主持，並與全國人大常委會香港特區基本法委員會委員、立法會議員梁美芬（左一），港區全國人大代表陳曉峰（右一）以及張翔（中評社 陆文煜攝） 中評社香港12月31日電（記者 陸文煜）日前，港區全國人大代表陳曉峰在以“憲法與中國式現代化”為主題的2023年“國家憲法日”座談會上表示，年青人身處於網絡世界，容易在西方國家主導的網絡世代裡，過份依賴“標題黨”及短視頻平台的“懶人包”。憲法是解除偏見及謬論的教科材料，讓年青人認清方向，增加民族認同感，以史為鑑。陳曉峰指出，基本法23條盡快立法，可以幫助年青人參與及共享貫徹落實“一國兩制”及國家現代化的紅利。



陳曉峰在會上表示，國家憲法有強大生命力。現行82憲法公布施行41年來有力推動和加強了國家法治建設，82憲法將“公民的基本權利和義務”提前到第二章，更彰顯了公民權利的重要地位，同時也擴大了人權保障的範圍，有力推動和保障了國家事業發展。憲法是國家的根本法，是公民權利的保障書，是治國安邦及推進國家現代化的總章程。



陳曉峰談到，在中國共產黨領導國家、以憲法保障人民當家作主實現高質量改革開放現代化帶來的優質生活下， 在香港特區生活的青年人大多數是“數碼原住民”, 可能自豪比上一代的“數碼移民”更加認識科技的應用，但是沒有為意到很多現代的科技都是由上一代定出的制度及基礎下，結合天時地利人和才能夠茁壯成長供大家享用。



陳曉峰表示，部分的數碼原住民從小就生長在資訊氾濫的網絡世界裡面，容易在西方國家及政治團體主導的網絡世代里過份依賴“標題黨”及短視頻平台的“ 懶人包”潛言默化下迷途， 像生成式人工智能 一樣很容易不自覺地產生“系統性偏見”。陳曉峰指，要解除偏見及謬論，憲法是最好的教科材料。多翻看憲法的序言及有關文獻讓青年人可以認清方向、增加民族認同感 ! 以史為鑑，不再躺平，要居安思危，絕不容許國家侵佔、掠奪、凌辱。



陳曉峰談到，中國的制度比其他國家的制度更為優勝，作為單一制的國家可以做到上下一心，比起聯邦制的國家更好。國家憲法就是制度的精髓，人民的共同意願。國家憲法第一條清楚例明，社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，實行在共產黨領導下多黨協作，為人民服務、為人民謀福祉，大公無私。

